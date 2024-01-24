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SGK 2024 SSK, Bağ-Kur, EYT, Esnaf refah payı dahil maaş hesaplama! Ne kadar maaş alacağım? 2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından emeklilik, birçok birey için özlenen bir dönemdir. Ancak emeklilik öncesi merak edilen en kritik sorulardan biri, "Bugün emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım?" olmaktadır. Türkiye'de emekli maaşı hesaplama işlemi, çeşitli faktörlere dayanmaktadır ve bireylerin emeklilik dönemindeki mali güvencelerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 14:26 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:27
SGK 2024 SSK, Bağ-Kur, EYT, Esnaf refah payı dahil maaş hesaplama! Ne kadar maaş alacağım? 2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Emeklilik dönemi, çalışma hayatının yorgunluğunu atmak ve hayallerin peşinden gitmek için sabırsızlıkla beklenen bir dönemdir. Ancak emeklilik öncesi mali durumu doğru bir şekilde değerlendirmek ve geleceğe güvenle adım atmak isteyenler için en önemli unsurlardan biri, emekli maaşı hesaplamasıdır. Türkiye'de bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için SGK'nın sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ve e-Devlet platformu, kullanışlı araçlar olarak öne çıkıyor.

Bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumunun emekli maaşı hesaplama sistemi kullanılarak emekli maaşınızı öğrenmek artık oldukça kolay. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında 3 farklı sigorta sistemi bulunmaktadır: 4A, 4B ve 4C. Her bir sistemin kendi emekli maaşı hesaplama yöntemleri vardır.

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu:

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.
T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adınızı, Nüfus ilinizi, Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B Emekli Maaşı Hesaplama Robotu:

uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
TC Kimlik numaranızı, Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu:

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi, Başlangıç ve bitiş tarihi, Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan 'Hesapla' butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

Ne Zaman Emekli Olurum?
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz bir sayfa bulunmaktadır.

uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin.
Cinsiyetiniz, Doğum tarihiniz, Maluliyetinizi ve erken yaşlanma, Hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayınız, Diğer sandıklara ait gün sayınız, Askerlik/Sanatçı gün sayınız, Fiili gün sayınız, Yurtdışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.
Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

Emekli Maaşımın Ne Kadar Olduğunu Nasıl Öğrenirim?
SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşlarını, hizmet dökümlerini ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilirler. Emekli maaşınızı ve diğer detayları öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.

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