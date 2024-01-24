Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası’nın faiz kararı mevduat ve kredi faizlerini etkileyecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre Merkez Bankası ocak ayı faiz kararını 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası'nın kararı dolar, altın ve mevduat faizini etkilediği için birçok yatırımcı faiz kararını dikkatle takip ediyor. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Yurt içinde ise haziranda göreve gelen ekonomi yönetimi, özellikle enflasyonla mücadele için birçok para ve maliye politikası adımı attı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine girerken, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 42,50'ye çıkardı.