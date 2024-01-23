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49,25 zam sonrası EMEKLİ MAAŞ FARKI ödeme tarihleri! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye %4.25'lik yeni zamlı maaşlar o tarihte yatıyor

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bu durumun ardından maaş farkları için araştırmalar hızlandı. İşte emekli zam farklarının ödeneceği tarih...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 22:32 Güncelleme 23 Ocak 2024, 22:32
49,25 zam sonrası EMEKLİ MAAŞ FARKI ödeme tarihleri! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye %4.25’lik yeni zamlı maaşlar o tarihte yatıyor

Son dakika emekli maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisine verilen müjdeli haber sonrası maaş farklarının yatacağı tarih de ortaya çıktı. İşte emekli maaş farkı hakkında detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. 26 Ocak'tan itibaren maaş farklarının ödemesi gerçekleştirilecek.

SSK ve Bağkur emekli ek zam oranları ile ilgili ise Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak." dedi. Ek zamların bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

SGK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.

2023 Yılı Ek Ödemesi

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.033 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 Milyon TL'dir.

30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ÜÇÜNCÜ ZAM! Son dakika en az 11.193 TL yatacak! % 49,25 ZAMLI yeni son MAAŞ listesi hesaplandı

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