Gözler Merkez Bankası’nda! Yılın ilk faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine girerken, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 42,50'ye çıkardı.
Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalarda olumlu karşılandığını belirterek, 25 Ocak'ta TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Piyasalarda, parasal sıkılaşma ve liralaşma sürecine yoğunlaşan TCMB'nin faiz artırım trendinin sonuna yaklaştığı beklentisinin öne çıktığını ifade eden analistler, yıl sonuna doğru enflasyondaki seyre paralel faiz indirim döngüsünün başlayabileceğini bildirdi.
Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.
YILIN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Aralık ayında yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.
Şubat ayında faizi 50 baz puan indiren Merkez Bankası, hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı.