İşçilerin hesabına 13 günlük en az 7 bin 750 lira yatacak | İşte kalem kalem 4 maaşa göre ödeme tablosu! Peki ne zaman hesaplarda?

HARP MALULÜNE DE PARA YATACAK Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılıyor.

Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye toplam 992.9 milyon lira ödenecek. 16 bin 739 ile 30 bin 434 lira arasında değişen ek ödeme tutarları da Cuma günü ödenmeye başlanacak.

Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek. İşçilerde en düşük çıplak brüt ücret, sözleşmesi Ocak'ta başlayanlar için yüzde 32.57 zamla 33 bin 159 liraya yükseldi.

TARİH FARKI VAR Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında başlayanlar için ise halen 25 bin 12 lira. 25 bin lira 12 lira olan en düşük ücrete göre işçilerin 52 günlük ikramiyesi brüt 43 bin 353, net 30 bin 994 lira olacak.

Bu ücreti alanlara Cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak. 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor.

Bu ücreti alan işçinin bu hafta yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre tutar değişiyor.