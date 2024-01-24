MTV’de son ödeme günü yaklaşıyor | Ödeme kredi kartıyla yapılabiliyor mu? MTV mükellefiyeti ne zaman? İşte 2024 MTV hakkında edilenler...

■ Engelli araçları için de MTV ödeniyor mu? SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca aracın geçmiş döneme ait borcu olmaması kaydıyla hurda halinde olan araçların MTV ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

■ Geçen yıl bin 479 lira MTV ödedim, bu yıl ne kadar ödeyeceğim. Elektrikli motorlu taşıtlar için de MTV ödeniyor mu?

MTV bu yıl için yüzde 58.46 artırıldı, geçen yıl bin 479 lira vergisi olan bir aracın 2024 yılı MTV'si 2 bin 343 lira oldu. Ayrıca 3 bin 323 lira vergisi olan bir aracın 2024 yılı MTV'si ise 5 bin 265 liraya çıktı. Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.