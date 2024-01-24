MTV’de son ödeme günü yaklaşıyor | Ödeme kredi kartıyla yapılabiliyor mu? MTV mükellefiyeti ne zaman? İşte 2024 MTV hakkında edilenler...

Doğrudan 25 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2024 yılına ilişkin birinci taksit ödeme dönemi için iki hafta kaldı.
Doğrudan 25 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2024 yılına ilişkin birinci taksit ödeme dönemi için iki hafta kaldı.
MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin 31 Ocak'a kadar yatırılması gerekiyor. MTV'yi yatırmayan, araç muayenesi, satış, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemi yapamıyor. Kasko için ise bir engel bulunmuyor. MTV'ye ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
■ MTV mükellefiyeti ne zaman başlar?
MTV mükellefiyeti aracın trafik sicile tescili ile başlar. İlk taksit ödemesi Ocak'ta, ikinci de Temmuz'da yapılıyor. Araç yeni tescil edilecekse ve takvim yılının ilk 6 ayı içinde alındıysa, takvim yılı başından; son 6 aydan sonraki bir zamanda alındıysa son 6 aylık dönemin başından itibaren başlar.
■ Ödemeyi kredi kartıyla yapabilir miyim? Bu yıl da ek MTV alınacak mı?
Ödemeler vergi daireleri, PTT, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, bankaların resmi internet adreslerinden gerçekleştirilebilir. Kredi kartıyla da ödeme yapılabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek MTV'ye ilişkin bir çalışması bulunmuyor.
■ Engelli araçları için de MTV ödeniyor mu?
SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca aracın geçmiş döneme ait borcu olmaması kaydıyla hurda halinde olan araçların MTV ödeme zorunluluğu bulunmuyor.
■ Geçen yıl bin 479 lira MTV ödedim, bu yıl ne kadar ödeyeceğim. Elektrikli motorlu taşıtlar için de MTV ödeniyor mu?
MTV bu yıl için yüzde 58.46 artırıldı, geçen yıl bin 479 lira vergisi olan bir aracın 2024 yılı MTV'si 2 bin 343 lira oldu. Ayrıca 3 bin 323 lira vergisi olan bir aracın 2024 yılı MTV'si ise 5 bin 265 liraya çıktı. Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.