Cumhuriyet’in 100. yılında Konya Büyükşehir’den dev yatırım!

"KONYA BELEDİYECİLİK TARİHİNİN TEK SEFERDE YAPILAN EN BÜYÜK İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Başkan Altay, "Temelini attığımız iş ise 56. Bakım Fabrika'nın inşaat işleri. Konyalıların Ağır Bakım diye ifade ettikleri 640 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşüm kapsamında taahhüdümüzde bulunun 56. Ağır Bakım Fabrikaları'nın inşaatının temelini Sayın Bakanımızın ve kıymetli misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Burada 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin en modern tesislerinden birisi inşa ediliyor. Bizim için bu işin bir önemi de Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesi olması. Güncel bedelle 2,5 milyar liralık bir iş gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. "KONYA MİLLET BAHÇESİ'NİN 4 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR MİLLET BAHÇESİ DAHA"

Bunun karşılığı olarak mevcut Ağır Bakım'ın bulunduğu 640 bin metrekarelik alanın Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini vurgulayan Başkan Altay, "Orada da yaklaşık 400 bin metrekarelik, Stadyum Millet Bahçesi'nin 4 katı büyüklüğünde şehrimize bir yeşil alan kazandıracağız. Bununla birlikte; sağlık tesisi alanları, eğitim tesis alanları ve kentsel dönüşümde kullanmak için konut alanları da bulunacak. Böylece Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz iki protokol kapsamında yaklaşık 4,5 milyarlık güncel bedelle askerimize, bakanlığımıza yeni tesisler kazandırmış oluyoruz" açıklamasını yaptı. "KONYALILARIN, KONYA HALKININ MEHMETÇİĞE BİR HEDİYESİ DİYE BAKIYORUZ

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bizler burada bu işleri şehrimizin menfaati adına yaparken; bir taraftan da Milli Savunma Bakanlığı'mızın uhdesindeki tesislerin yenilenmesi olarak görüyoruz. Konyalıların, Konya halkının Mehmetçiğe bir hediyesi diye bakıyoruz. Çünkü biz burada bu işleri huzur içinde yaparken Türkiye'nin sınırlarında kahraman askerlerimiz bizim güvenliğimiz için yoğun bir mesai harcıyor. Konya'dan onlara sevgilerimizi, saygılarımızı, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Ayaklarına taş değmesin inşallah. 56. Ağır Bakım Fabrika inşaatımızın temel atma törenini teşrif eden Sayın Bakanımıza, Kara Kuvvetleri Komutanımıza ve tüm protokolümüze teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir tesisi Konya'mıza kazandırıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi el ele verdik Konya'nın hayallerini gerçekleştiriyoruz."

"KONYA, HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİNİN ÖRNEK BİR ŞEHRİ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, Konya'nın tarımdan sanayiye, kültürden turizme kadar pek çok alanda sağladığı katma değerle Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu, şehirlerin böyle önemli bir seviyeye ulaşmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla mümkün olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın üzerine modern belediyecilik anlayışıyla yeni yatırımları birer birer gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün bir başka önemli yatırımı daha hayata geçirdiğini kaydeden Bakan Güler, "Temelini atacağımız bu fabrika belediyemizin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olmasının yanı sıra aynı zamanda stratejik bir özelliğe de sahiptir. 1950'den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli. İnanıyorum ki Konya'mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam edecektir" değerlendirmesini yaptı. "TSK'NIN EN MODERN CEPHANELİĞİNİ İNŞA ETMEK NASİP OLDU"

Savunma ve havacılık ihracatında öncü şehirlerden olan Konya'nın sahip olduğu potansiyel ve oluşturduğu eko-sistem ile savunma sanayinin gelişiminde merkezi bir üs olma durumunu daha da pekiştireceğini vurgulayan Bakan Güler, "Bu yeni tesisle birlikte fabrikamızın önümüzdeki dönemde şanlı ordumuza sağladığı katkıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Fabrikamızın açılmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz donanım ve teknolojik olarak güçlü bir tesise daha kavuşmuş olacaktır. Böylece ihtiyaç duyduğumuz hizmetler de daha etkin, daha modern ve daha hızlı bir şekilde karşılanmış olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda yakaladığımız bu gelişim ve ilerleme ivmesini en üst seviyelere kadar çıkaracağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda savunma sanayinin ve üretiminin yüzyılını yapmak en önemli hedefimizdir. Bu anlayışla milletimizin bakanlık olarak yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU TESİS, BAŞARIYLA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ HAREKATLARIN DESTEKLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Kara Kuvvetleri Komutanı (KKK) Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Bugün temelini atacağımız 140 bin metrekarelik inşaat alanına sahip bu tesis büyük bir özveri ve başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak. Ayrıca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görevlendireceği seyyar bakım-onarım ekipleriyle de birliklerimizin daima desteğinde olacaktır. Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak bu projenin aynı zaman huzur ve hoşgörü kenti olan Konya'mıza ve bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Ayrıca Konya'mızda yapımı devam eden Çumra'daki Mühimmat Bölük Komutanlığı Tesislerinin inşaatında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediyemizin göstermiş olduğu gayret ve özveri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. "KONYA'MIZDA HİZMETLER KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE GEÇMİŞTEN BUGÜNE DEVAM EDİYOR"

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik ederek, "Şehrimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Konya'mızda hamdolsun hizmetler kesintisiz bir şekilde geçmişten bugüne devam ediyor. Şu anda iki önemli olayı hayata geçiriyoruz. Konya Organize Sanayiyle de bütünleşecek olan Ankara Yolu'ndan askeriyemizin böyle önemli bir fabrikasının hayata geçiyor olması şehrimiz adına da Türk Silahlı Kuvvetleri adına da önemli. Burada hem Organize Sanayi hem de karşıda Aselsan yatırımı var. Bir kümelenmeye, birbirini etkilemeye, diğer yatırımlara da ivme kazandırmaya vesile olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. "PROJENİN GELECEĞE GÜVENLE BAKMAMIZA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Şehrimizin yaşam kalitesinin artırılması yönünde mahalli olarak belediyelerimizin yaptığı işler çok nitelikli. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Projenin Türk Silahlı Kuvvetlerimize, şehrimize hayır, bereket ve geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN