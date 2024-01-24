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SGK, Bağkur'luya refah payı + ek zam ile son tablo çıktı! Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım... %11,68 ek zamlı yeni DUL VE YETİM MAAŞLARI!

Türkiye'de sosyal yardım alanında gerçekleşen en son gelişmeler arasında, dul ve yetim aylıklarındaki artışlar dikkat çekiyor. 2024 yılı itibarıyla, enflasyon rakamlarına ve refah payına bağlı olarak dul ve yetim aylıkları önemli ölçüde zamlanmış durumda. Bu zam, hayatını kaybeden eşlerin ardından geride kalanlara verilen dul maaşı ve çocuklara ödenen yetim maaşı için geçerli. Bu artış, özellikle eşini kaybetmiş bireyler ve yetim çocuklar için maddi destek anlamında büyük bir rahatlama sağlıyor. Zamlı dul ve yetim aylığı, yaşam maliyetlerindeki artışları dengeleyerek, bu kişilerin ekonomik koşullarla başa çıkabilmelerine yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:01 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:04
SGK, Bağkur’luya refah payı + ek zam ile son tablo çıktı! Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım... %11,68 ek zamlı yeni DUL VE YETİM MAAŞLARI!

SGK ve Bağ-Kur'lulara yapılan zam oranı ise yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu durumun ardından yeni zamlı dul ve yetim maaşları merak konusu oldu. İşte 2024 sosyal yardımlar son maaş tablosu...

2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Bu durumun ardından %42'lik olarak belirtilen zamlı maaşlar yeniden hesaplandı.

%49.25 ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI TABLOSU

İşte %49.25 zamlı yeni sosyal yardım maaşları;

İşte 2024 zamlı örnek dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 2574

ZAM: 1268,0

2024- Ocak- Temmuz Maaşı: 3842

50 oranında hissesi olan bir kişi:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 5511,20

ZAM: 2714,7

2024- Ocak- Temmuz Maaşı:8225,47

Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 7541,49

ZAM: 3714,2

2024- Ocak- Temmuz Maaşı:11255,67

DUL VE YETİM MAAŞLARI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre " Dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.

% 49,25 ZAMLI yeni son MAAŞ tablosu! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %5lik refah payı + %6.65lik zam müjdesi! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana...% 49,25 ZAMLI yeni son MAAŞ tablosu! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %5lik refah payı + %6.65lik zam müjdesi! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana...
% 49,25 ZAMLI yeni son MAAŞ tablosu! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %5'lik refah payı + %6.65'lik zam müjdesi! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana...

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