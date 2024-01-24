SGK, Bağkur’luya refah payı + ek zam ile son tablo çıktı! Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım... %11,68 ek zamlı yeni DUL VE YETİM MAAŞLARI!

İşte 2024 zamlı örnek dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 2574

ZAM: 1268,0

2024- Ocak- Temmuz Maaşı: 3842

50 oranında hissesi olan bir kişi:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 5511,20

ZAM: 2714,7

2024- Ocak- Temmuz Maaşı:8225,47

Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 7541,49

ZAM: 3714,2

2024- Ocak- Temmuz Maaşı:11255,67

DUL VE YETİM MAAŞLARI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre " Dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.