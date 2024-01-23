SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bolat, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesiyle yeni pazarlara ulaşmak hedefi doğrultusunda, ihracat ailesiyle koordinasyon halinde çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 19:45 Güncelleme 23 Ocak 2024, 19:45
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesiyle yeni pazarlara ulaşmak hedefi doğrultusunda, ihracat ailesiyle koordinasyon halinde çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.



Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.



Türkiye'nin ihracatına dikkati çeken Bolat, "Ekonomik entegrasyonların hız kazandığı, ekonomik kutupların oluşturulduğu günümüzde, Türkiye, 2002'de, 36,1 milyar dolar mal ihracatı yaparken, 2023'te bu rakamı 7 kat artırarak 255,8 milyar dolara taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Bolat, bunun yanında 2022'de yüzde 69,9 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2023'te 0,8 puan artışla 70,7'ye yükseldiğini belirtti.



Dış ticaret açığının ise geçen yıla göre yüzde 3,2 gerilediğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretleri için TİM Başkanımız Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu heyetine teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesiyle yeni pazarlara ulaşmak ve aynı zamanda mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, ihracat ailemizle koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: TBMM İsveç’in NATO üyeliğini görüşüyor
Bunu da yaptı! Kandil’le DEM tutan Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz’a dil uzattı: Rezil sözler
Casper
SON DAKİKA