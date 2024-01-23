Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Bolat, bunun yanında 2022'de yüzde 69,9 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2023'te 0,8 puan artışla 70,7'ye yükseldiğini belirtti.





Dış ticaret açığının ise geçen yıla göre yüzde 3,2 gerilediğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretleri için TİM Başkanımız Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu heyetine teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesiyle yeni pazarlara ulaşmak ve aynı zamanda mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, ihracat ailemizle koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."