Ayda 12.643,07 TL para alın! İNG, ON Bank, Fibabanka, TEB vadeli mevduat hesaplama! 32 günlük vadeli mevduat en yüksek faiz veren banka!

Bu yeni faiz oranları, yatırımcılara 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden yüksek getiri elde etme fırsatı sunuyor. Alternatif Bank'ın öncülüğünde, birçok banka rekabetçi faiz oranları ile yatırımcıların dikkatini çekmekte. Yatırımcılar için önemli olan, bu faiz oranlarını ve getirilerini karşılaştırarak, kendi finansal hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun mevduat hesabını seçmek olacaktır.