Ayda 12.643,07 TL para alın! İNG, ON Bank, Fibabanka, TEB vadeli mevduat hesaplama! 32 günlük vadeli mevduat en yüksek faiz veren banka!

Diğer Bankaların Faiz Oranları ve Getirileri
ING - e-Turuncu Hesap: %45 faiz oranı ile 12.368,22 TL net kazanç sağlıyor.
ON Bank - ON Plus: %46 faiz oranı ile 12.643,07 TL net kazanç sunuyor.
Fibabanka - Kiraz Hesap: %45 faiz oranı ile yine 12.368,22 TL kazanç elde ediliyor.
TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap: %45 faiz oranıyla 12.368,22 TL net kazanç sağlanıyor.
Anadolubank - Renkli Hesap: %45 faiz oranı ile 12.368,22 TL getiri sunuyor.
Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap: %45 faiz oranı ile 12.368,22 TL kazanç sağlıyor.
DenizBank - E-Mevduat: %44 faiz oranı ile 12.093,37 TL net kazanç elde ediliyor.
Bu yeni faiz oranları, yatırımcılara 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden yüksek getiri elde etme fırsatı sunuyor. Alternatif Bank'ın öncülüğünde, birçok banka rekabetçi faiz oranları ile yatırımcıların dikkatini çekmekte. Yatırımcılar için önemli olan, bu faiz oranlarını ve getirilerini karşılaştırarak, kendi finansal hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun mevduat hesabını seçmek olacaktır.