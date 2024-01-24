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Ayda 12.643,07 TL para alın! İNG, ON Bank, Fibabanka, TEB vadeli mevduat hesaplama! 32 günlük vadeli mevduat en yüksek faiz veren banka!

Türkiye'de finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeler, bankaların mevduat ürünlerine olan ilgiyi artırıyor. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, yatırımcılar için popüler bir seçenek haline gelmiş durumda. İşte İNG, ON Bank, Fibabanka, TEB vadeli mevduat hesaplama ve 32 günlük vadeli mevduat en yüksek faiz veren banka!

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 12:18 Güncelleme 24 Ocak 2024, 12:18
Ayda 12.643,07 TL para alın! İNG, ON Bank, Fibabanka, TEB vadeli mevduat hesaplama! 32 günlük vadeli mevduat en yüksek faiz veren banka!

Son dönemde ekonomik dalgalanmalar, bankaların faiz oranlarını güncellemelerine sebep oldu. Güncellenen oranlar, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için oldukça cazip seviyelere ulaştı. En dikkat çekici oranlar ise %47 seviyesine kadar çıkan faiz oranları oldu. Alternatif Bank, bu oranı uygulayarak piyasadaki en yüksek faiz veren banka oldu.

Alternatif Bank: Liderliğini Koruyor

Alternatif Bank, %47'lik faiz oranı ile sektörde dikkatleri üzerine çekiyor. Bu oran, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında, yatırımcılara oldukça yüksek getiri fırsatları sunuyor.

330 Bin TL Aylık Faiz Getirisi

Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte, 330 bin liralık bir mevduatın 32 günlük faiz getirisi 12.643,07 TL'ye ulaşıyor. Bu, yatırımcıların aylık kazançlarının önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Diğer Bankaların Faiz Oranları ve Getirileri

ING - e-Turuncu Hesap: %45 faiz oranı ile 12.368,22 TL net kazanç sağlıyor.

ON Bank - ON Plus: %46 faiz oranı ile 12.643,07 TL net kazanç sunuyor.

Fibabanka - Kiraz Hesap: %45 faiz oranı ile yine 12.368,22 TL kazanç elde ediliyor.

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap: %45 faiz oranıyla 12.368,22 TL net kazanç sağlanıyor.

Anadolubank - Renkli Hesap: %45 faiz oranı ile 12.368,22 TL getiri sunuyor.

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap: %45 faiz oranı ile 12.368,22 TL kazanç sağlıyor.

DenizBank - E-Mevduat: %44 faiz oranı ile 12.093,37 TL net kazanç elde ediliyor.

Bu yeni faiz oranları, yatırımcılara 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden yüksek getiri elde etme fırsatı sunuyor. Alternatif Bank'ın öncülüğünde, birçok banka rekabetçi faiz oranları ile yatırımcıların dikkatini çekmekte. Yatırımcılar için önemli olan, bu faiz oranlarını ve getirilerini karşılaştırarak, kendi finansal hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun mevduat hesabını seçmek olacaktır.

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