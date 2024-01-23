Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapımında son aşamaya gelindi"





TÜRKİYE SİGORTA'DAN REKOR PRİM ÜRETİMİ

Türkiye Sigorta, 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 136 artırdı. Yılı yaklaşık 60 milyar TL'lik üretimle kapattı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, Türkiye'ye ve ülke ekonomisinin büyüme potansiyeline güvendiklerini belirterek; "Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, sigorta ürünlerimizin de insanımıza en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Gücümüzü adımızdan, ülkemizden alıyoruz. Bu güç ile 2023 yılını yeni bir rekorla kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Prim üretimimizi yüzde 136 artırdık ve 59 milyar 518 milyon TL'lik bir üretime imza attık. 2024 yılında da tüm branşlarda ilerlememizi sürdürerek, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.

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