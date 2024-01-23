Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapımında son aşamaya gelindi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, "En kısa zamanda hizmete açılacak, yeni terminal binasıyla yıllık 2.5 milyon olan yolcu kapasitesini 6 milyona çıkarıyoruz" dedi.
Uçak park kapasitesini 9'dan 16'ya çıkardıklarını aktaran Uraloğlu, "Yeni terminal binasındaki 6 köprü sayesinde yolcular, yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz ulaşabilecek" diye konuştu.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜNDE REKOR
Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü, 2023 yılı sonu itibarıyla 106 bin 668 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023'te 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "2023'te toplam kurulu güç artışının yüzde 99.5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık" dedi.
TÜRKİYE SİGORTA'DAN REKOR PRİM ÜRETİMİ
Türkiye Sigorta, 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 136 artırdı. Yılı yaklaşık 60 milyar TL'lik üretimle kapattı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, Türkiye'ye ve ülke ekonomisinin büyüme potansiyeline güvendiklerini belirterek; "Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, sigorta ürünlerimizin de insanımıza en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Gücümüzü adımızdan, ülkemizden alıyoruz. Bu güç ile 2023 yılını yeni bir rekorla kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Prim üretimimizi yüzde 136 artırdık ve 59 milyar 518 milyon TL'lik bir üretime imza attık. 2024 yılında da tüm branşlarda ilerlememizi sürdürerek, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.