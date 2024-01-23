700 BİN KAMU ÇALIŞANINA EK ÖDEME | İşçilere refah payı gelecek mi? Kim ne kadar alacak?

REFAH PAYI GELİR Mİ?

Kamu işçileri de bu nedenle hem sözleşme başlangıç tarihlerinin herkes için Ocak ayına çekilmesini ve emeklilere verildiği gibi refah payı yansıtılmasını istiyor. Bu talepler geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da iletildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki ücret dengesizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini dile getirerek, "Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var" diye konuştu. Taleplerini işveren sendikası TÜHİS'e ilettiklerini belirten Atalay, "Sayın Bakan da işveren sendikası TÜHİS ile görüşeceğini, bununla ilgili bize bilgi vereceğini dile getirdi. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da Ocak ayına çeksinler" ifadesini kullandı.

İŞTE İKRAMİYE TAKVİMİ

İşçiler bir yandan bu konuyla ilgili müjde beklerken, bir yandan da bu hafta verilecek ikramiye ödemesi için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek.

EN DÜŞÜK MAAŞA GÖRE TUTAR

25 bin lira 12 lira olan en düşük brüt ücrete göre işçilere Cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak. 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek. İşçiler 13 günlük ikinci ödemeyi 5 Nisan'da alırken, yılın ikinci yarısında verilecek 26 günlük ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?

İşte brüt ücrete göre 13 günlük ilave tediye yani ikramiye tutarları... Brüt ücret: 25.012,50 TL

13 günlük brüt ikramiye: 10.838,49 TL

13 günlük net ikramiye: 7.748,58 TL