MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM FARKI | Tarih belli oldu! Kim ne kadar alacak? 5510 sayılı kanunun 4/1 (C) kapsamındaki emekli, dul ve yetim aylığı...

EN AZ 4 BİN 864 TL

Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.

HARP MALULUNE DE EK ÖDEME

Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödeniyor. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye toplam 992.9 milyon lira ödenecek. 16 bin 739 ile 30 bin 434 lira arasında değişen ek ödeme tutarları da Cuma günü ödenmeye başlanacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA DA EK ZAM FARKI

Memur emeklilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Maaş ödeme günlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesabına yüzde 37.57 zamlı kök aylık ve yüzde 4-5 ek ödeme yatırılıyor.

En az 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödemeler yapılıyor. Zam oranını ve taban aylık tutarını yükselten ve TBMM Genel Kurulu'na gelen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yasa çıktıktan sonra 5 puanlık refah payı ve 10 bin lira düzenlemesi üzerinden ortaya çıkan farklar ödenecek. Hesabına 7 bin 500 lira yatırılana 2 bin 500 lira fark verilecek.