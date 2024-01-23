SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM FARKI | Tarih belli oldu! Kim ne kadar alacak? 5510 sayılı kanunun 4/1 (C) kapsamındaki emekli, dul ve yetim aylığı...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. SGK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanacağını duyurdu. Peki, memur emeklilerinin 1 aylık zam farkı ne kadar olacak? Harp ve vazife malulleri ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:24 Güncelleme 23 Ocak 2024, 15:51
MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM FARKI | Tarih belli oldu! Kim ne kadar alacak? 5510 sayılı kanunun 4/1 C kapsamındaki emekli, dul ve yetim aylığı...

Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetiminin beklediği haber geldi.

▶️ Emekli sandığı zam farkı ödeme tarihi belli oldu!

Yüzde 49.25'lik Ocak artışı nedeniyle oluşan zam farkının ödenme takvimi belli oldu. 5510 sayılı Kanunu'nun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı 26 Ocak Cuma günü ödenmeye başlanacak.

YÜZDE 49.25 ARTIŞ FARKI
Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylık maaş alanların ödemeleri her ayın ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden Ocak aylıkları zam yansıtılmadan ödenle. Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark şimdi yatırılıyor. Ancak tüm memurlar, dul ve yetimleri aylık maaş almıyor. Bazıları 3'er aylık ödeme alıyor. Bu nedenle bazı memurlara 1, bazılarına 2, bazılarına da 3 aylık zam farkı ödenecek.

2.5 MİLYON KİŞİYE 19.3 MİLYAR TL
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19.3 milyar lira olacak.

EN AZ 4 BİN 864 TL
Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.

HARP MALULUNE DE EK ÖDEME
Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödeniyor. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye toplam 992.9 milyon lira ödenecek. 16 bin 739 ile 30 bin 434 lira arasında değişen ek ödeme tutarları da Cuma günü ödenmeye başlanacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA DA EK ZAM FARKI
Memur emeklilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Maaş ödeme günlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesabına yüzde 37.57 zamlı kök aylık ve yüzde 4-5 ek ödeme yatırılıyor.

En az 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödemeler yapılıyor. Zam oranını ve taban aylık tutarını yükselten ve TBMM Genel Kurulu'na gelen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yasa çıktıktan sonra 5 puanlık refah payı ve 10 bin lira düzenlemesi üzerinden ortaya çıkan farklar ödenecek. Hesabına 7 bin 500 lira yatırılana 2 bin 500 lira fark verilecek.

HARP VE VAZİFE MALULLERİNE NE ÖDENECEK?

Maliyet derecesi: 1
Maluliyet göstergesi: 40.000
Tutar: 30.434,84 TL

Maluliyet derecesi: 2
Maluliyet göstergesi: 36.000
Tutar: 27.391,36 TL

Maluliyet derecesi: 3
Maluliyet göstergesi: 31.000
Tutar: 23.587,00 TL

Maluliyet derecesi: 4
Maluliyet göstergesi: 28.000
Tutar: 21.304,39 TL

Maluliyet derecesi: 5
Maluliyet göstergesi: 25.000
Tutar: 19.021,78 TL

Maluliyet derecesi: 6
Maluliyet göstergesi: 22.000
Tutar: 16.739,16 TL

PEKİ KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE MEMUR EMEKLİLERİNİN 1 AYLIK ZAM FARKI

Müsteşar (1/1)
Aralık maaşı: 35.911,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 53.597,54
Bir aylık fark: 17.686,29

Genel müdür (1/1)
Aralık maaşı: 31.783,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.437,25
Bir aylık fark: 15.653,50



Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Aralık maaşı: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Bir aylık fark: 7.293,93



Memur (Lisans - 1/4)
Aralık maaşı: 12.062,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.003,28
Bir aylık fark: 5.940,78



Öğretmen (1/4)
Aralık maaşı: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Bir aylık fark: 7.293,93



Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Aralık maaşı: 20.871,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 31.150,34
Bir aylık fark: 10.279,09



Başkomiser (1/4)
Aralık maaşı: 15.188,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.669,21
Bir aylık fark: 7.480,46



Polis memuru (1/4)
Aralık maaşı: 14.935,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.290,49
Bir aylık fark: 7.355,49



Hemşire (Lisans - 1/4)
Aralık maaşı: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Bir aylık fark: 7.293,93



Mühendis (1/4)
Aralık maaşı: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Bir aylık fark: 7.293,93



Teknisyen (Lise -1/4)
Aralık maaşı: 10.632,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.869,01
Bir aylık fark: 5.236,51



Pratisyen hekim (1/4)
Aralık maaşı: 25.906,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 38.665,08
Bir aylık fark: 12.758,83



Profesör (1/4)
Aralık maaşı: 28.350,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 42.312,38
Bir aylık fark: 13.962,38



İmam-hatip
Aralık maaşı: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Bir aylık fark: 7.293,93



Avukat (1/4)
Aralık maaşı: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Bir aylık fark: 7.293,93



En düşük memur emekli aylığı
Aralık maaşı: 9.877,08
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.741,54
Bir aylık fark: 4.864,46

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM FARKI | Tarih belli oldu! Kim ne kadar alacak? 5510 sayılı kanunun 4/1 C kapsamındaki emekli, dul ve yetim aylığı...
Uzayda deney günü! Alper Gezeravcı 2 deney yapacak
Casper
SON DAKİKA