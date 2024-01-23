MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM FARKI | Tarih belli oldu! Kim ne kadar alacak? 5510 sayılı kanunun 4/1 (C) kapsamındaki emekli, dul ve yetim aylığı...

Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetiminin beklediği haber geldi.
Yüzde 49.25'lik Ocak artışı nedeniyle oluşan zam farkının ödenme takvimi belli oldu. 5510 sayılı Kanunu'nun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı 26 Ocak Cuma günü ödenmeye başlanacak.
YÜZDE 49.25 ARTIŞ FARKI
Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylık maaş alanların ödemeleri her ayın ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden Ocak aylıkları zam yansıtılmadan ödenle. Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark şimdi yatırılıyor. Ancak tüm memurlar, dul ve yetimleri aylık maaş almıyor. Bazıları 3'er aylık ödeme alıyor. Bu nedenle bazı memurlara 1, bazılarına 2, bazılarına da 3 aylık zam farkı ödenecek.
2.5 MİLYON KİŞİYE 19.3 MİLYAR TL
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19.3 milyar lira olacak.