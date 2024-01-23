SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

12.456 konut projesi duyuruldu! 7.500 TL taksitle ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 daireler 120 ay vade fırsatı ile verilecek

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal konut projesinin başvuru süreci bir süre önce sona erdi. Toplamda 12 bin 500 adet konutun yer alacağı bu özel proje kapsamında, temel atma işlemleri başlamış ve şimdi de beklenen kura çekilişi tarihi merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 09:00 Güncelleme 23 Ocak 2024, 09:00
12.456 konut projesi duyuruldu! 7.500 TL taksitle ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 daireler 120 ay vade fırsatı ile verilecek

7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine sahip olma fırsatı sunan proje, hak sahiplerine yüzde 20 peşinat ödeme imkanı ve 120 ay vade avantajı sunuyor.

İstanbul'un kalbinde, İstanbul Havalimanı'na komşu konumda yükselen Yenişehir Arnavutköy Konutları, THY ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hızla ilerliyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın bizzat inşaat alanını ziyaret etmesi ve projenin gelişimini takip etmesi, projenin önemini bir kez daha vurguluyor.

Mayıs-Haziran 2025'te İlk Teslimatlar Başlıyor

Bolat'ın verdiği bilgilere göre, projenin ilk etabı olan 3 bin konutun teslimatı Mayıs-Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. THY personeline yönelik yapılan bu özel projede, kuraya katılma şartları ve detayları da Bolat tarafından açıklandı.

Projeden Detaylar ve İlk Etap Teslimatı

Proje toplamda 12.456 konutluktan oluşuyor ve 1.842.549 m²'lik geniş bir alana yayılıyor. İstanbul Havalimanı'na sadece 5,5 km uzaklıkta bulunan bu devasa projenin ilk etap teslimatı için geri sayım başladı. 2024 Mart ayında örnek dairelerin hazır olacağı ve ilk etap teslim tarihinin Mayıs-Haziran 2025 olduğu duyuruldu.

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri: Kapsamlı Bir Şehir Projesi

Yenişehir Evleri, sakinlerine modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Proje, sosyal alanlardan kültürel mekanlara, ibadethanelerden pazar alanlarına kadar geniş imkanlar sunacak şekilde tasarlanmış. Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan kampanyada, ilk evini alacak kişiler başvuru yapabildi ve bu süreç 2 Haziran 2023'te tamamlandı.

Kura Çekimi ve Sonuçları: Merakla Bekleniyor

THY Emlak Konut'un kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. Katılımcılar ve ilgililer, kura çekilişi tarihinin ve sonuçlarının resmi internet sitesi üzerinden duyurulmasını bekliyor. Bu önemli gelişme, projenin geleceği için kritik bir aşama olarak görülüyor.

Ödeme Koşulları ve Katılım Şartları

Projeden yararlanmak isteyenler için belirli şartlar bulunuyor. İstanbul'da ikamet etme, hane halkı adına kayıtlı başka bir evin olmaması ve son bir yıl içinde tapu devrinin yapılmamış olması gibi kriterler aranıyor. Projeden yararlananlar için, belirli bir süre satış yapmama şartı da getiriliyor. Ödemeler ise Emlak Konut ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi
Terörle mücadelede kritik detaylar | Terörist neredeyse hedef orası! Örgütün hafızası siliniyor
Casper
SON DAKİKA