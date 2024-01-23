12.456 konut projesi duyuruldu! 7.500 TL taksitle ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 daireler 120 ay vade fırsatı ile verilecek

7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine sahip olma fırsatı sunan proje, hak sahiplerine yüzde 20 peşinat ödeme imkanı ve 120 ay vade avantajı sunuyor.

İstanbul'un kalbinde, İstanbul Havalimanı'na komşu konumda yükselen Yenişehir Arnavutköy Konutları, THY ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hızla ilerliyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın bizzat inşaat alanını ziyaret etmesi ve projenin gelişimini takip etmesi, projenin önemini bir kez daha vurguluyor.

Mayıs-Haziran 2025'te İlk Teslimatlar Başlıyor



Bolat'ın verdiği bilgilere göre, projenin ilk etabı olan 3 bin konutun teslimatı Mayıs-Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. THY personeline yönelik yapılan bu özel projede, kuraya katılma şartları ve detayları da Bolat tarafından açıklandı.