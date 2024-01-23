12.456 konut projesi duyuruldu! 7.500 TL taksitle ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 daireler 120 ay vade fırsatı ile verilecek

7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine sahip olma fırsatı sunan proje, hak sahiplerine yüzde 20 peşinat ödeme imkanı ve 120 ay vade avantajı sunuyor.
7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine sahip olma fırsatı sunan proje, hak sahiplerine yüzde 20 peşinat ödeme imkanı ve 120 ay vade avantajı sunuyor.
İstanbul'un kalbinde, İstanbul Havalimanı'na komşu konumda yükselen Yenişehir Arnavutköy Konutları, THY ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hızla ilerliyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın bizzat inşaat alanını ziyaret etmesi ve projenin gelişimini takip etmesi, projenin önemini bir kez daha vurguluyor.
Mayıs-Haziran 2025'te İlk Teslimatlar Başlıyor
Bolat'ın verdiği bilgilere göre, projenin ilk etabı olan 3 bin konutun teslimatı Mayıs-Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. THY personeline yönelik yapılan bu özel projede, kuraya katılma şartları ve detayları da Bolat tarafından açıklandı.
Projeden Detaylar ve İlk Etap Teslimatı
Proje toplamda 12.456 konutluktan oluşuyor ve 1.842.549 m²'lik geniş bir alana yayılıyor. İstanbul Havalimanı'na sadece 5,5 km uzaklıkta bulunan bu devasa projenin ilk etap teslimatı için geri sayım başladı. 2024 Mart ayında örnek dairelerin hazır olacağı ve ilk etap teslim tarihinin Mayıs-Haziran 2025 olduğu duyuruldu.
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri: Kapsamlı Bir Şehir Projesi
Yenişehir Evleri, sakinlerine modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Proje, sosyal alanlardan kültürel mekanlara, ibadethanelerden pazar alanlarına kadar geniş imkanlar sunacak şekilde tasarlanmış. Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan kampanyada, ilk evini alacak kişiler başvuru yapabildi ve bu süreç 2 Haziran 2023'te tamamlandı.
Kura Çekimi ve Sonuçları: Merakla Bekleniyor
THY Emlak Konut'un kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. Katılımcılar ve ilgililer, kura çekilişi tarihinin ve sonuçlarının resmi internet sitesi üzerinden duyurulmasını bekliyor. Bu önemli gelişme, projenin geleceği için kritik bir aşama olarak görülüyor.
Ödeme Koşulları ve Katılım Şartları
Projeden yararlanmak isteyenler için belirli şartlar bulunuyor. İstanbul'da ikamet etme, hane halkı adına kayıtlı başka bir evin olmaması ve son bir yıl içinde tapu devrinin yapılmamış olması gibi kriterler aranıyor. Projeden yararlananlar için, belirli bir süre satış yapmama şartı da getiriliyor. Ödemeler ise Emlak Konut ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.