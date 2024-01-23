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Emeklilik yaşı 52-54-56'ya düşüyor! 2000-2012 SGK girişi olana güneş gibi doğacak! 3600-4500'den kademesiz kısmi emeklilik

Günümüzde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik avantajları, birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan bireylere tanınan bu hak, belirli koşulları içermekte ve istisnai durumları kapsamaktadır. Ancak, bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyenlerin doğru ve eksiksiz başvuru yapmaları son derece kritik.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:12 Güncelleme 23 Ocak 2024, 14:12
Emeklilik yaşı 52-54-56’ya düşüyor! 2000-2012 SGK girişi olana güneş gibi doğacak! 3600-4500’den kademesiz kısmi emeklilik

Günümüzde birçok sigortalı, primlerini tamamlama imkanı bulamıyor ve bu durumda kısmi emeklilik seçenekleri gündeme geliyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamında uygulanan bu imkanlar, belirli şartların yerine getirilmesine bağlı olarak yaşa dayalı emekliliği mümkün kılıyor.

Prim Tamamlama ve Yaştan Emeklilik Şartları:

Sigortalılar için kısmi emeklilik imkanları, belirli prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Örneğin, 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak şartlarından en az üçünün tamamlanması gerekmektedir.

Bu şartlardan hangisinin en son tamamlandığına bağlı olarak, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına ulaşma şartı bulunmaktadır. İlgili tarihlerde tamamlanan şartlara göre yaş sınırları şu şekildedir:

24.05.2002 - 23.05.2005: 56 yaş (erkek), 52 yaş (kadın)

24.05.2005 - 23.05.2008: 57 yaş (erkek), 54 yaş (kadın)

24.05.2008 - 23.05.2011: 58 yaş (erkek), 56 yaş (kadın)

24.05.2011 - 23.05.2014: 59 yaş (erkek), 58 yaş (kadın)

24.05.2014 sonrası: 60 yaş (erkek), 58 yaş (kadın)

Bağ-Kur'da Kısmi Emeklilik:

Bağ-Kur kapsamında kısmi emeklilik için ise 15 yıl (5400 gün) prim ödenmesi gerekmektedir. Burada önemli bir tarih olan 1 Ekim 1999'a göre yaş şartı belirlenir. Örneğin, bu tarihten itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl prim ödemiş ve 55 yaşını doldurmuşsa emekliliğe hak kazanır.

Kadın sigortalılar için ise aynı tarihe göre emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalanlar, 15 yıl prim ödemiş ve 50 yaşını doldurmuşsa kısmi emeklilik hakkına sahip olabilir. Bu durumda, SSK'da olduğu gibi yaş indirimleri de uygulanabilir.

Yaşı Tamam, Primleri Eksik Olanlar:

Bir başka durum da, belirli bir yaşa gelmiş ancak primlerini tamamlayamamış olan sigortalılardır. Örneğin, 58-60 yaşlarına gelmiş fakat prim borçlanma veya çalışma imkanları bulunmayan bu kesim için bir kereliğine 3600 güne tamamlama imkanı getirilmesi talep edilmektedir.

Bu durumda, ilgili kişilerin kısmi emeklilik hakkını kullanabilmeleri için primlerini tamamlama imkanının sağlanması, sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve esnek olmasına katkı sağlayabilir.

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