Emeklilik yaşı 52-54-56’ya düşüyor! 2000-2012 SGK girişi olana güneş gibi doğacak! 3600-4500’den kademesiz kısmi emeklilik

Bağ-Kur kapsamında kısmi emeklilik için ise 15 yıl (5400 gün) prim ödenmesi gerekmektedir. Burada önemli bir tarih olan 1 Ekim 1999'a göre yaş şartı belirlenir. Örneğin, bu tarihten itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl prim ödemiş ve 55 yaşını doldurmuşsa emekliliğe hak kazanır.

Kadın sigortalılar için ise aynı tarihe göre emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalanlar, 15 yıl prim ödemiş ve 50 yaşını doldurmuşsa kısmi emeklilik hakkına sahip olabilir. Bu durumda, SSK'da olduğu gibi yaş indirimleri de uygulanabilir.

Yaşı Tamam, Primleri Eksik Olanlar:

Bir başka durum da, belirli bir yaşa gelmiş ancak primlerini tamamlayamamış olan sigortalılardır. Örneğin, 58-60 yaşlarına gelmiş fakat prim borçlanma veya çalışma imkanları bulunmayan bu kesim için bir kereliğine 3600 güne tamamlama imkanı getirilmesi talep edilmektedir.

Bu durumda, ilgili kişilerin kısmi emeklilik hakkını kullanabilmeleri için primlerini tamamlama imkanının sağlanması, sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve esnek olmasına katkı sağlayabilir.