Emeklilik yaşı 52-54-56’ya düşüyor! 2000-2012 SGK girişi olana güneş gibi doğacak! 3600-4500’den kademesiz kısmi emeklilik

Günümüzde birçok sigortalı, primlerini tamamlama imkanı bulamıyor ve bu durumda kısmi emeklilik seçenekleri gündeme geliyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamında uygulanan bu imkanlar, belirli şartların yerine getirilmesine bağlı olarak yaşa dayalı emekliliği mümkün kılıyor.
Prim Tamamlama ve Yaştan Emeklilik Şartları:
Sigortalılar için kısmi emeklilik imkanları, belirli prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Örneğin, 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak şartlarından en az üçünün tamamlanması gerekmektedir.
Bu şartlardan hangisinin en son tamamlandığına bağlı olarak, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına ulaşma şartı bulunmaktadır. İlgili tarihlerde tamamlanan şartlara göre yaş sınırları şu şekildedir:
24.05.2002 - 23.05.2005: 56 yaş (erkek), 52 yaş (kadın)
24.05.2005 - 23.05.2008: 57 yaş (erkek), 54 yaş (kadın)
24.05.2008 - 23.05.2011: 58 yaş (erkek), 56 yaş (kadın)
24.05.2011 - 23.05.2014: 59 yaş (erkek), 58 yaş (kadın)
24.05.2014 sonrası: 60 yaş (erkek), 58 yaş (kadın)