Ev sahibine kiralık takibi: Bakanlık kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin doğru beyanı için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, 4.5 milyon konutu analiz ettiklerini açıklarken, beyannameler de güncellenmeye başladı.

Tapu, belediyeler ve bankalardan alınan bilgilerle konut envanteri yenilenirken, artık vergisini gizleyen ev sahipleri daha kolay tespit ediliyor. Düşük havale veya bir başka hesaba para gönderme konusu da izleniyor. İşte beyan süreci ile ilgili soruların yanıtları: