Sömestir tatiliyle birlikte kış turizmi başladı! Bursa Uludağ’da 500 TL’ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ , otellerdeki 500 liralık çorba, bin 250 liralık pizza fiyatıyla gündem olurken; Bursa Büyükşehir Belediyesi 'ne ait olan BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesis i ise tüm ürünleri uygun fiyatlara sunarak tatilcilerin gönlünü fethediyor.

HEDİYE PUAN DA VAR

Kafeterya, restoran ve büfe olmak üzere 3 bölümden oluşan tesis hakkında bilgi veren işletme şefi Özgür Yavuz, "Dışardaki büfede sucuk ekmek ve aperatif yiyecekler satılıyor. Uygun fiyata kaliteli hizmet veriyoruz. Akıllı uygulama yükleyenlere verdiğimiz puanlar bir sonraki alışverişte kullanılabiliyor. Bugün restoranda yemek yediniz, gün içinde kafeterya bölümünde kahve içerken puanlarınızı kullanabilirsiniz. 200 kişi kapasite ile tatilcilere ve Bursalılara nezih bir hizmet sunuyoruz" dedi.



OTELLERDEKİ 500 TL'LİK ÇORBA

Ünlü kış turizmi merkezindeki astronomik fiyatlı yemekler gündem olurken, BURFAŞ Sosyal Tesisi hesaplı fiyatlarıyla tatilcileri sevindirdi.