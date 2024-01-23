Sömestir tatiliyle birlikte kış turizmi başladı! Bursa Uludağ’da 500 TL’ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, otellerdeki 500 liralık çorba, bin 250 liralık pizza fiyatıyla gündem olurken; Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisi ise tüm ürünleri uygun fiyatlara sunarak tatilcilerin gönlünü fethediyor.
Tesiste çorba 60, sucuk-ekmek ve içecek 200, pizza 180, Bursa Kebabı 300 liradan misafirlere ikram edilirken, akıllı uygulama yükleyenler yüzde 30 oranında para puan kazanıyor. Cuma günü halk günü olduğu için puan oranı yüzde 50'ye çıkıyor.
HEDİYE PUAN DA VAR
Kafeterya, restoran ve büfe olmak üzere 3 bölümden oluşan tesis hakkında bilgi veren işletme şefi Özgür Yavuz, "Dışardaki büfede sucuk ekmek ve aperatif yiyecekler satılıyor. Uygun fiyata kaliteli hizmet veriyoruz. Akıllı uygulama yükleyenlere verdiğimiz puanlar bir sonraki alışverişte kullanılabiliyor. Bugün restoranda yemek yediniz, gün içinde kafeterya bölümünde kahve içerken puanlarınızı kullanabilirsiniz. 200 kişi kapasite ile tatilcilere ve Bursalılara nezih bir hizmet sunuyoruz" dedi.
OTELLERDEKİ 500 TL'LİK ÇORBA
Ünlü kış turizmi merkezindeki astronomik fiyatlı yemekler gündem olurken, BURFAŞ Sosyal Tesisi hesaplı fiyatlarıyla tatilcileri sevindirdi.