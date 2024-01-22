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Gardaş Azerbaycan ile ticaret hacminde %31 artış... 7,65 milyar dolar oldu

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret hacmi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 7,65 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ile Azerbaycan, 2022'de 5,84 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 17:26 Güncelleme 22 Ocak 2024, 17:26
Gardaş Azerbaycan ile ticaret hacminde %31 artış... 7,65 milyar dolar oldu

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinin paylaştığı yıllık verilere göre Türkiye, İtalya'nın ardından Azerbaycan ile en fazla ticarette bulunan ikinci ülke oldu. Azerbaycan, İtalya ile 15,68 milyar dolarlık, Türkiye ile 7,65 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Azerbaycan ile en fazla ticarette bulunan üçüncü ülke ise 4,35 milyar dolarla Rusya oldu.


Türkiye ile Azerbaycan, 2022'de 5,84 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştı. 2023'te elde edilen 7,65 milyar dolar rakamıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2022'ye göre yüzde 31 artmış oldu.

Komitenin verilerine göre, Azerbaycan, 2023'te 193 ülkeyle 51,18 milyar dolar tutarında karşılıklı ticaret hacmine ulaştı.

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