Ev kadınlarına destek: Hem prim hem çocuk sayısına göre yaş kolaylığı için kollar sıvandı

Yeni asgari ücretle beraber 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 2 bin 133 lira devlet tarafından karşılanacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 6 bin 400 lira yerine 4 bin 267 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 25 bin 600 lira olacak.