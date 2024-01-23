Ev kadınlarına destek: Hem prim hem çocuk sayısına göre yaş kolaylığı için kollar sıvandı

Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik, sigorta sistemine yönelik adımlar bir bir devreye alınıyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.
Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik, sigorta sistemine yönelik adımlar bir bir devreye alınıyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.
Yeni asgari ücretle beraber 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 2 bin 133 lira devlet tarafından karşılanacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 6 bin 400 lira yerine 4 bin 267 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 25 bin 600 lira olacak.
EMEKLİLİK YAŞINA ÇOCUK AYARI
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları sosyal politikaları güçlendirecek, ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi gibi adımlar için kolları sıvadı.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da ev kadınlarına prim desteğinde Orta Vadeli Programı işaret ederek, gündemde olduğunu ifade etti. Emeklilik yaşının kadınlarda anne olma, çocuk sayısına göre aşağı çekilmesi, çalışan annelere yıpranma payı ile hem yaş koşulu hem prim desteği verilmesi başlıkları seçenekler arasında yer alıyor.
İLK ADIM GÜVENCESİ OLMAYANA
Yapılacak çalışmada sosyal güvencesi ve primi olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta sistemine dâhil olması teşvik edilecek. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olanlar isteğe bağlı sigorta yaptığında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkı da elde edecek.