Emekliye müjde öğlen 14:14’te geldi! 9.999 TL ve üstü maaşa ek 15.050 TL karşılıksız verilecek

Garanti BBVA
Garanti BBVA 4.500 ile 7.500 lira arasında değişen promosyonlarının yanı sıra, kredi kartı harcamalarına bonus ve mobil taşıma talimatına ek bonuslar sunuyor.
ING
ING, maaş taşıyan emeklilere 6.000 ile 10.000 lira arasında promosyon ve otomatik fatura talimatlarına ek nakit avantajları sunuyor. Her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon. Toplamda 15.000 TL.
İş Bankası
4.500 TL maaş alan müşterilere 4.500 TL
5.250 TL maaş alan müşterilere 5.250 TL
6.750 TL maaş alan müşterilere 6.750 TL
7.500 TL maaş alan müşterilere 7.500 TL
Yapı Kredi
4.500 TL maaş alan müşterilere 4.500 TL
5.250 TL maaş alan müşterilere 5.250 TL
6.750 TL maaş alan müşterilere 6.750 TL
7.500 TL maaş alan müşterilere 7.500 TL