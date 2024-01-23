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Emekliye müjde öğlen 14:14'te geldi! 9.999 TL ve üstü maaşa ek 15.050 TL karşılıksız verilecek

Milyonlarca kişi için sevinçli günler başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'a bağlı emekliler, yeni düzenlemelerle yüzde 42,6'ya varan maaş artışlarına kavuşuyor. Ek olarak bankalar da emeklilere yönelik cazip promosyonlar sunmaya başladı. Yeni yılla birlikte Türkiye'nin önde gelen bankaları da emeklileri unutmadı. Bankalar emekli maaşlarına bağlı olarak değişen özel promosyonlar sunmaya başladı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 08:27 Güncelleme 23 Ocak 2024, 08:27
Emekliye müjde öğlen 14:14’te geldi! 9.999 TL ve üstü maaşa ek 15.050 TL karşılıksız verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik son düzenlemesiyle emekli maaşlarına ek olarak yüzde 5 zam yapıldı. Bu artış, genel oranı yüzde 42,6'ya çıkardı. En düşük emekli maaşı ise 2.500 lira artarak 10.000 liraya ulaştı. Öte yandan bazı bankalarda promosyon kampanyaları da yenilendi.

Akbank

Akbank emeklilere maaşlarına göre 6.000 ile 10.000 lira arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ayrıca, kredi kartına tanımlanacak otomatik fatura ödeme talimatına ek olarak 400 lira ve toplamda 2.000 liraya kadar chip para avantajları da sağlıyor.

Denizbank

Denizbank ise emekli maaşlarına göre 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyonlar sunuyor. Banka ayrıca, emeklilere özel kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA 4.500 ile 7.500 lira arasında değişen promosyonlarının yanı sıra, kredi kartı harcamalarına bonus ve mobil taşıma talimatına ek bonuslar sunuyor.

ING

ING, maaş taşıyan emeklilere 6.000 ile 10.000 lira arasında promosyon ve otomatik fatura talimatlarına ek nakit avantajları sunuyor. Her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon. Toplamda 15.000 TL.

İş Bankası

4.500 TL maaş alan müşterilere 4.500 TL
5.250 TL maaş alan müşterilere 5.250 TL
6.750 TL maaş alan müşterilere 6.750 TL
7.500 TL maaş alan müşterilere 7.500 TL

Yapı Kredi

4.500 TL maaş alan müşterilere 4.500 TL
5.250 TL maaş alan müşterilere 5.250 TL
6.750 TL maaş alan müşterilere 6.750 TL
7.500 TL maaş alan müşterilere 7.500 TL

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