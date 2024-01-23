Emekliye 2’li artışla güzel haber açıklandı! 12.000 TL ek ödeme yatıyor! 7499, 8000, 9.999 TL maaş alana çifte piyango vuracak

Bu bankaların yanı sıra Türkiye Finans, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası da emeklilere çeşitli promosyon lar sunarak maaşlarını o bankadan almaları için teşvikler sağlıyor.

Emeklilere yönelik bu promosyon kampanyalarının, emekliler için ek bir gelir kaynağı oluşturması ve bankalar arasındaki rekabetin artmasına neden olması bekleniyor. Emeklilerin, kendilerine en uygun olan bankayı seçerek bu avantajlardan faydalanmaları öneriliyor.