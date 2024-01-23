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Emekliye 2'li artışla güzel haber açıklandı! 12.000 TL ek ödeme yatıyor! 7499, 8000, 9.999 TL maaş alana çifte piyango vuracak

Emekli vatandaşları için önemli bir ek gelir kaynağı olan emekli promosyonları, 2024 yılı için belirlendi. Bankalar, emekli müşteri kitlesini çekmek amacıyla yarışa girerek cazip promosyon teklifleri sunuyor. İşte, emekli promosyon 2024 listesinde öne çıkan bankalar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 07:36 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:36
Emekliye 2’li artışla güzel haber açıklandı! 12.000 TL ek ödeme yatıyor! 7499, 8000, 9.999 TL maaş alana çifte piyango vuracak

TÜİK'in enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, emeklilere yönelik maaş artışları ve promosyonlar da gündeme geldi. Yüzde 37,57'lik enflasyon oranı, refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları için zam oranını belirlerken, dikkatler 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ve ilave ek zamda toplandı.

Yüzde 5 ek zam ve 10 Bin TL En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi Yolda

Mevcut durumu değerlendiren uzmanlar, bu hafta içinde Meclis'ten geçmesi beklenen yüzde 5 ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesinin emeklilere önemli bir maddi destek sağlayacağını belirtiyor.

Emekliye 15 Bin TL Ek Gelir Fırsatı: Promosyon Kampanyaları Yenilendi

Ayrıca, emeklilere yönelik maaş artışı düzenlemeleri kapsamında, bankaların başlattığı promosyon kampanyaları da güncellendi. Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları, 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar, emeklilere sunulan avantajları artırarak rekabeti sürdürüyor.

İşte Bazı Bankaların Sunmuş Olduğu Promosyonlar:

Garanti BBVA:

  • 3.500 TL'ye kadar emekli aylığına 4.500 TL promosyon,
  • 3.500 - 7.500 TL arasındaki emekli aylığına 5.250 TL promosyon,
  • 7.500 - 10.000 TL arasındaki emekli aylığına 6.750 TL promosyon,
  • 10.000 TL ve üstü emekli aylığına 7.500 TL promosyon.

Akbank:

  • 0 - 3.499 TL arasındaki emekli aylığına 6.000 TL promosyon,
  • 3.500 TL - 7.499 TL arasındaki emekli aylığına 7.000 TL promosyon,
  • 7.500 TL - 9.999 TL arasındaki emekli aylığına 9.000 TL promosyon,
  • 10.000 TL ve üzeri emekli aylığına 10.000 TL promosyon.

DenizBank:

  • 3.500 TL'ye kadar emekli aylığına 3.000 TL promosyon,
  • 3.500 TL - 7.499 TL arasındaki emekli aylığına 3.500 TL promosyon,
  • 7.500 TL - 9.999 TL arasındaki emekli aylığına 4.500 TL promosyon,
  • 10.000 TL ve üzeri emekli aylığına 5.000 TL promosyon.

ING:

  • 3.500 TL'ye kadar emekli aylığına 6.000 TL promosyon,
  • 3.500 TL - 7.499 TL arasındaki emekli aylığına 7.000 TL promosyon,
  • 7.500 TL - 10.000 TL arasındaki emekli aylığına 9.000 TL promosyon,
  • 10.000 TL ve üzeri emekli aylığına 10.000 TL promosyon.

İş Bankası:

  • 3.500 TL'ye kadar emekli aylığına 4.500 TL promosyon,
  • 3.500 TL - 7.499 TL arasındaki emekli aylığına 5.250 TL promosyon,
  • 7.500 TL - 10.000 TL arasındaki emekli aylığına 6.750 TL promosyon,
  • 10.000 TL ve üzeri emekli aylığına 7.500 TL promosyon.

Bu bankaların yanı sıra Türkiye Finans, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası da emeklilere çeşitli promosyonlar sunarak maaşlarını o bankadan almaları için teşvikler sağlıyor.

Emeklilere yönelik bu promosyon kampanyalarının, emekliler için ek bir gelir kaynağı oluşturması ve bankalar arasındaki rekabetin artmasına neden olması bekleniyor. Emeklilerin, kendilerine en uygun olan bankayı seçerek bu avantajlardan faydalanmaları öneriliyor.

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