Emekliye 2’li artışla güzel haber açıklandı! 12.000 TL ek ödeme yatıyor! 7499, 8000, 9.999 TL maaş alana çifte piyango vuracak

TÜİK'in enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, emeklilere yönelik maaş artışları ve promosyonlar da gündeme geldi. Yüzde 37,57'lik enflasyon oranı, refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları için zam oranını belirlerken, dikkatler 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ve ilave ek zamda toplandı.
Yüzde 5 ek zam ve 10 Bin TL En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi Yolda
Mevcut durumu değerlendiren uzmanlar, bu hafta içinde Meclis'ten geçmesi beklenen yüzde 5 ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesinin emeklilere önemli bir maddi destek sağlayacağını belirtiyor.
Emekliye 15 Bin TL Ek Gelir Fırsatı: Promosyon Kampanyaları Yenilendi
Ayrıca, emeklilere yönelik maaş artışı düzenlemeleri kapsamında, bankaların başlattığı promosyon kampanyaları da güncellendi. Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları, 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar, emeklilere sunulan avantajları artırarak rekabeti sürdürüyor.