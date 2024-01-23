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Arabulucu fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 yılı fiyat listesi! ARABULUCULUK ÜCRETLERİ 2024 | Aile, ticari, işçi, kiracı...

Türkiye'de özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir rol oynayan arabuluculuk hizmetleri için 2024 yılı asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yeni tarife ile arabuluculuk süreçlerinin daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemesi amaçlanıyor. İşte detaylar ve 2024 yılı için belirlenen arabuluculuk ücretleri.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:27 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:27
Arabulucu fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 yılı fiyat listesi! ARABULUCULUK ÜCRETLERİ 2024 | Aile, ticari, işçi, kiracı...

Türkiye'de özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir rol oynayan arabuluculuk hizmetlerine dair 2024 yılında yapılacak ödemelerle ilgili asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2024 arabuluculuk tarifesi...

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığında, dava sürecinden önce veya dava süreci sırasında bir uzman arabulucu tarafından yönetilen alternatif bir çözüm yöntemidir. Yargı sistemine olan yükü azaltması, hızlı çözüm sunması ve taraflar arasında uzlaşma sağlaması gibi avantajlarıyla bilinen arabuluculuk, özellikle özel hukuk alanında tercih edilen bir yöntemdir.

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 520,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 1100,00 TL
ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 1200,00 TL
ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1300,00 TL

2. a) Ticari uyuşmazlıklarda;
aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına, 900,00 TL
ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1900,00 TL
ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 2000,00 TL
ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 2100,00 TL

3. a) İşçi işveren uyuşmazlıklarında:
aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 520,00 TL
ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1100,00 TL

ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1200,00 TL
ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1300,00 TL



5.a) Kira uyuşmazlıklarında, Komşu Hakkı uyuşmazlıklarında ve Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan uyuşmazlıklarda:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda. taraf başına. 580,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda. taraf sayısı gözetmeksizin. 1200,00 TL
ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1300,00 TL
ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1400,00 TL

6. a) Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıklarında:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 600,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1400,00 TL
ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1500,00 TL

ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1600,00 TL

7. a) Diğer tür uyuşmazlıklarda:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 550,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda. taraf sayısı gözetmeksizin, 1150,00 TL
ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1250,00 TL
ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 1350,00 TL

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