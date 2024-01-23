Ziraat Bankası’ndan bedavadan biraz ucuza evler: 90.000 TL peşinat 120 ay taksitle satış başladı!

Bankaların ikinci el konut satışlarında fiyatları düşük tutmalarının birkaç gerekçesi bulunuyor. İlk olarak, bu konutları bankalar genellikle doğrudan yatırım amacıyla edinmiyorlar. Bu evler, bankaların müşterilerine verdiği kredilerin geri ödenmemesi sonucu bankaya geçiyor. Bankalar için bu konutlar uzun süre ellerinde tutulmaları durumunda zarara neden olabilir. Bu nedenle bankalar, bu evleri hızla nakite dönüştürmek amacıyla fiyatlarını düşük tutabiliyorlar.

Ayrıca, bankaların konut satışlarında uyguladıkları ihale sistemleri de evlerin ucuz fiyatlarla satılmasına katkı sağlıyor. Bu sistemde konut almak isteyenler teklif veriyorlar ve bir süreliğine geri sayım başlıyor. Bu süre içinde başkaları da daha yüksek tekliflerde bulunabiliyorlar. Bu nedenle bankalar, başlangıç fiyatını düşük belirleyip, rekabetçi bir ortamda fiyatın oluşmasını bekliyorlar. Sonuç olarak, az talep gören konutlar kelepir fiyatlarla satışa çıkarılıyorlar. Ziraat Bankasından 120 ay vadeli destek kredisi! Aylık 2.358 TL taksitle 300.000 TL kredi Ziraat Bankası'ndan 120 ay vadeli destek kredisi! Aylık 2.358 TL taksitle 300.000 TL kredi