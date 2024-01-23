Ziraat Bankası’ndan bedavadan biraz ucuza evler: 90.000 TL peşinat 120 ay taksitle satış başladı!

Bankaların ikinci el konut satışlarında fiyatları düşük tutmalarının birkaç gerekçesi bulunuyor. İlk olarak, bu konutları bankalar genellikle doğrudan yatırım amacıyla edinmiyorlar. Bu evler, bankaların müşterilerine verdiği kredilerin geri ödenmemesi sonucu bankaya geçiyor. Bankalar için bu konutlar uzun süre ellerinde tutulmaları durumunda zarara neden olabilir. Bu nedenle bankalar, bu evleri hızla nakite dönüştürmek amacıyla fiyatlarını düşük tutabiliyorlar.
Ayrıca, bankaların konut satışlarında uyguladıkları ihale sistemleri de evlerin ucuz fiyatlarla satılmasına katkı sağlıyor. Bu sistemde konut almak isteyenler teklif veriyorlar ve bir süreliğine geri sayım başlıyor. Bu süre içinde başkaları da daha yüksek tekliflerde bulunabiliyorlar. Bu nedenle bankalar, başlangıç fiyatını düşük belirleyip, rekabetçi bir ortamda fiyatın oluşmasını bekliyorlar. Sonuç olarak, az talep gören konutlar kelepir fiyatlarla satışa çıkarılıyorlar.
Ziraat Bankası Konut Satış İlanları
Ziraat Bankası, yeni konut satış ilanlarıyla farklı şehirlerde bulunan konutları uygun fiyatlarla sunuyor. Bu ilanlar arasında apartman daireleri ve müstakil evler de yer alıyor. İşte bazı örnekler:
- Kahramanmaraş'ta bulunan 150 metrekarelik konut, 297.500 TL fiyatla satışa sunuldu.