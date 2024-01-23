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Ziraat Bankası'ndan bedavadan biraz ucuza evler: 90.000 TL peşinat 120 ay taksitle satış başladı!

Ziraat Bankası, yeni konut satış ilanları ile çeşitli niteliklere sahip konutları kelepir fiyatlarla satışa sunuyor. Türkiye'de konut sahibi olmanın giderek maliyetli hale geldiği bir dönemde, ucuz konut arayışları hız kazanıyor. İşte Ziraat Bankası'nın sunduğu ucuz konut fırsatlarına dair detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 16:40 Güncelleme 23 Ocak 2024, 16:40
Ziraat Bankası’ndan bedavadan biraz ucuza evler: 90.000 TL peşinat 120 ay taksitle satış başladı!

Bankaların ikinci el konut satışlarında fiyatları düşük tutmalarının birkaç gerekçesi bulunuyor. İlk olarak, bu konutları bankalar genellikle doğrudan yatırım amacıyla edinmiyorlar. Bu evler, bankaların müşterilerine verdiği kredilerin geri ödenmemesi sonucu bankaya geçiyor. Bankalar için bu konutlar uzun süre ellerinde tutulmaları durumunda zarara neden olabilir. Bu nedenle bankalar, bu evleri hızla nakite dönüştürmek amacıyla fiyatlarını düşük tutabiliyorlar.

Ayrıca, bankaların konut satışlarında uyguladıkları ihale sistemleri de evlerin ucuz fiyatlarla satılmasına katkı sağlıyor. Bu sistemde konut almak isteyenler teklif veriyorlar ve bir süreliğine geri sayım başlıyor. Bu süre içinde başkaları da daha yüksek tekliflerde bulunabiliyorlar. Bu nedenle bankalar, başlangıç fiyatını düşük belirleyip, rekabetçi bir ortamda fiyatın oluşmasını bekliyorlar. Sonuç olarak, az talep gören konutlar kelepir fiyatlarla satışa çıkarılıyorlar.

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Ziraat Bankası'ndan 120 ay vadeli destek kredisi! Aylık 2.358 TL taksitle 300.000 TL kredi

Ziraat Bankası Konut Satış İlanları

Ziraat Bankası, yeni konut satış ilanlarıyla farklı şehirlerde bulunan konutları uygun fiyatlarla sunuyor. Bu ilanlar arasında apartman daireleri ve müstakil evler de yer alıyor. İşte bazı örnekler:

  • Kahramanmaraş'ta bulunan 150 metrekarelik konut, 297.500 TL fiyatla satışa sunuldu.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsatlar, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Ucuz konut arayışlarınızı Ziraat Bankası'nın ilanları üzerinden takip edebilirsiniz.

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