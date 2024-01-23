ABD’de araçlar dondurucu soğukta yolda kaldı! Çözüm aranıyor...

Elektrikli araç kullanım oranı her geçen gün artıyor. Avrupa'da Norveç büyük oranda bu araçlara geçiş yaparken, ABD 'de ise devler bu alanda rekabet halinde. Ancak kuzeyde sert soğuklar gören ABD, şarj tutmayan ve dakikalar içinde bataryası boşalan araç krizi yaşıyor.

Norveç Elektrikli Araç Birliği'nin danışmanı Lars Godbolt, Norveç'te sürücülerin soğuk havalarda bile verimliliği artırmak için sürüşten önce aracı önceden ısıtmak gibi adımlar atmaya alışkın olduğunu söyledi. Godbolt, araçların soğuk havalarda daha yavaş şarj olduğunu, ancak son yıllarda Norveç'in daha fazla şarj portu inşa etmesi nedeniyle bunun daha az sorun haline geldiğini söyledi.