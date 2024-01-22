Yarı yıl tatilinde kış turizm merkezlerine ziyaretçi akını! Pistler kayak tutkunlarıyla doldu taştı

Kayak ve kış turizmi merkezlerinde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ, Erciyes, Palandöken, Sarıkamış ve Ilgaz Dağı başta olmak üzere Türkiye'nin ünlü kayak merkezleri hafta sonunda hem tatile gelenlerin hem de günübirlik ziyaretçilerin akınına uğradı.