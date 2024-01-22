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Yarı yıl tatilinde kış turizm merkezlerine ziyaretçi akını! Pistler kayak tutkunlarıyla doldu taştı

Sömestir tatiliyle birlikte kış turizm merkezlerine ziyaretçi akını yaşandı. Hafta sonu pistler kayak tutkunlarıyla doldu. Turizmci ilgiden memnun...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ocak 2024 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:01
Yarı yıl tatilinde kış turizm merkezlerine ziyaretçi akını! Pistler kayak tutkunlarıyla doldu taştı

Kayak ve kış turizmi merkezlerinde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ, Erciyes, Palandöken, Sarıkamış ve Ilgaz Dağı başta olmak üzere Türkiye'nin ünlü kayak merkezleri hafta sonunda hem tatile gelenlerin hem de günübirlik ziyaretçilerin akınına uğradı.

Pistler kayak tutkunlarıyla doldu. Yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaptı. Küçük yaşlardaki çocuklar ise büyükleriyle kızak keyfi yaşadı, kar topu oynadı.

Bazı ziyaretçiler, öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Turizmciler ilgiden memnun olurken, Palandöken'de doluluğun yüzde 90'a ulaştığı belirtildi. Tatil boyunca yoğunluğun süreceğini belirten turizmciler, rezervasyonların devam ettiğinin altını çizdi.

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