Merkez Bankası Ocak 2024 faiz kararı | TCMB faiz kararı ne oldu, faizler yükseldi mi düştü mü? Altın, dolar, kredi faiz oranları son durum ne?

TCMB, yılın ilk faiz kararını belirlemek üzere Para Politikası Kurulu'nu toplamaya hazırlanıyor. Aralık ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkaran TCMB, enflasyonla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri sürdürüyor.
MERKEZ BANKASI OCAK 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB, politika faizini 250 baz puan artırarak %45'e çıkardı.
ALTIN VE DOLARDA SON DURUM NE?
MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ OCAK 2024
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.