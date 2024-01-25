Merkez Bankası Ocak 2024 faiz kararı | TCMB faiz kararı ne oldu, faizler yükseldi mi düştü mü? Altın, dolar, kredi faiz oranları son durum ne?

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM NE?

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ OCAK 2024

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.