Yarın 09.30’da 4A-4B-4C emeklisine tek tek yatacak! Emekliye nefes aldıracak ek ödeme: Maaşı 7.500 TL’den 10.000’e çıkanlar...

Garanti: Emekli maaşını bankadan alan müşterilere 7 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuyor. Ayrıca, mobil bankacılık üzerinden maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10 bin TL'ye varan fırsat sunuluyor. Kampanya geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2024.
ING: Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 10 bin TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanma imkanı sunuyor. Ayrıca, ilk defa maaşını ING'ye taşıyanlar, otomatik fatura talimatlarına bağlı olarak 5 bin TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL'ye kadar nakit promosyondan faydalanabiliyor. Promosyon 10 Ocak 2024-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli.
Türkiye Finans: 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra getirdiği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye kadar nakit ödül veriyor. Böylece banka, 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül sunuyor.
Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 10 bin TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2 bin TL chip-para ile 12 bin TL ödül fırsatından yararlanma imkanı bulunuyor.
Güncelleme ve Banka Değişikliği İşlemleri:
Emeklilerin yenilenen maaşı üzerinden kampanyadan faydalanabilmesi için bankaya 'güncelleme' talebiyle başvurmaları yeterli. Banka, daha önce yapılan promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir rakam belirliyor. Örneğin, geçen yıl 3 yıllık sözleşmeyle 6 bin TL promosyon alan bir emeklinin güncelleme istediği takdirde, alacağı 15 bin TL'lik promosyon ücretinden bu rakam düşülüyor ve kalan miktar emeklinin hesabına yatırılıyor. Ancak, üç yıllık sözleşmesi bitmesine az bir zaman kalanların güncelleme yapması avantajlı olmayabilir.