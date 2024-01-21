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Yarın 09.30'da 4A-4B-4C emeklisine tek tek yatacak! Emekliye nefes aldıracak ek ödeme: Maaşı 7.500 TL'den 10.000'e çıkanlar...

Emekli maaşı zamları sonrasında, bankalar arasındaki rekabetin bir parçası olarak emekli müşterilere sunulan promosyon tutarları da güncelleniyor. Bu kapsamda, bazı bankalar emekli müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak amacıyla promosyon miktarlarını revize etti. İşte, bankaların güncellediği ve en yüksek promosyon tutarlarını sunan bankaların listesi...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 17:02 Güncelleme 21 Ocak 2024, 17:02
Yarın 09.30’da 4A-4B-4C emeklisine tek tek yatacak! Emekliye nefes aldıracak ek ödeme: Maaşı 7.500 TL’den 10.000’e çıkanlar...

Yapılan güncellemelerle birlikte, geçtiğimiz günlerde açıklanan emekli maaşı zamları da dikkat çekiyor. Memur emeklilerine yüzde 49.25 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam yüzde 5'lik ek artışla birlikte yüzde 42.6'ya çıkmıştı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseldi.

Bankalar, daha fazla emekli müşteri çekebilmek adına promosyon tutarlarını güncelliyor. Şu anda, bazı bankalarda en yüksek promosyon tutarı 15 bin TL'yi buluyor. Promosyon miktarları bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, önümüzdeki günlerde yarışın hızlanarak promosyonlarda yukarı yönlü revizyonlar olabileceği ifade ediliyor.

31 Ocak'a Kadar Promosyon Fırsatları:

QNB Finansbank: Emekli müşterilere 8 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yılda 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

Yapı Kredi: 1 Eylül 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 9 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Garanti: Emekli maaşını bankadan alan müşterilere 7 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuyor. Ayrıca, mobil bankacılık üzerinden maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10 bin TL'ye varan fırsat sunuluyor. Kampanya geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2024.

ING: Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 10 bin TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanma imkanı sunuyor. Ayrıca, ilk defa maaşını ING'ye taşıyanlar, otomatik fatura talimatlarına bağlı olarak 5 bin TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL'ye kadar nakit promosyondan faydalanabiliyor. Promosyon 10 Ocak 2024-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli.

Türkiye Finans: 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra getirdiği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye kadar nakit ödül veriyor. Böylece banka, 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül sunuyor.

Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 10 bin TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2 bin TL chip-para ile 12 bin TL ödül fırsatından yararlanma imkanı bulunuyor.

Güncelleme ve Banka Değişikliği İşlemleri:

Emeklilerin yenilenen maaşı üzerinden kampanyadan faydalanabilmesi için bankaya 'güncelleme' talebiyle başvurmaları yeterli. Banka, daha önce yapılan promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir rakam belirliyor. Örneğin, geçen yıl 3 yıllık sözleşmeyle 6 bin TL promosyon alan bir emeklinin güncelleme istediği takdirde, alacağı 15 bin TL'lik promosyon ücretinden bu rakam düşülüyor ve kalan miktar emeklinin hesabına yatırılıyor. Ancak, üç yıllık sözleşmesi bitmesine az bir zaman kalanların güncelleme yapması avantajlı olmayabilir.

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