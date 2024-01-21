Yarın 09.30’da 4A-4B-4C emeklisine tek tek yatacak! Emekliye nefes aldıracak ek ödeme: Maaşı 7.500 TL’den 10.000’e çıkanlar...

Yapılan güncellemelerle birlikte, geçtiğimiz günlerde açıklanan emekli maaşı zamları da dikkat çekiyor. Memur emeklilerine yüzde 49.25 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam yüzde 5'lik ek artışla birlikte yüzde 42.6'ya çıkmıştı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseldi.

Bankalar, daha fazla emekli müşteri çekebilmek adına promosyon tutarlarını güncelliyor. Şu anda, bazı bankalarda en yüksek promosyon tutarı 15 bin TL'yi buluyor. Promosyon miktarları bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, önümüzdeki günlerde yarışın hızlanarak promosyonlarda yukarı yönlü revizyonlar olabileceği ifade ediliyor.

31 Ocak'a Kadar Promosyon Fırsatları:

QNB Finansbank: Emekli müşterilere 8 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yılda 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

Yapı Kredi: 1 Eylül 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 9 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.