10.050 TL maaşı üstü olan bütün emeklilere şans doğuyor! Pazar ve P.tesi SSK BAĞKUR’luya 09.00’da 14.750 TL ek ödeme

GARANTİ BBVA
Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Kredi Kartıyla Harcamaya Bonus: Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.
Mobil Taşıma Talimatına Ek Avantaj: Mobil üzerinden emekli maaşı taşıma talimatını verenlere 500 lira ve üzeri harcamada 1.500 lira ek bonus.
ING
Kampanya Süresince Geçen Maaşları Taşıyanlara: 10 Ocak-31 Ocak arasında maaşını taşıyanlara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira maaşa göre promosyon.
Otomatik Fatura Talimatına Nakit Avantaj: Her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon. Toplamda 15.000 TL.
İş Bankası
Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
TEB
Maaşa Göre Promosyon: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
YAPI KREDİ
Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Fatura Ödeme Talimatına Ek Bonus: İki fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.
FİBABANKA
Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.