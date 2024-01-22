10.050 TL maaşı üstü olan bütün emeklilere şans doğuyor! Pazar ve P.tesi SSK BAĞKUR’luya 09.00’da 14.750 TL ek ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan 5 puanlık zam, artış oranlarını yüzde 42.6'ya çıkardı. En düşük ödeme ise 2 bin 500 lira artışla 10 bin liraya yükseltildi. Yeni yıl ile birlikte emeklilere yapılan zamın yanı sıra bankaların sunduğu özel promosyonlar emeklilerin yüzünü güldürdü.