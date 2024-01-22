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10.050 TL maaşı üstü olan bütün emeklilere şans doğuyor! Pazar ve P.tesi SSK BAĞKUR'luya 09.00'da 14.750 TL ek ödeme

Emekliler için beklenen güzel haberler geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek önemli gelişmeler yaşanıyor. Yapılan son düzenleme ile emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılarak artış oranları yüzde 42,6'ya yükseltildi. Bu güncelleme, en düşük emekli maaşını da 10 bin liraya çıkardı. Yeni yıl ile birlikte emeklilere yapılan zamın yanı sıra bankalar da emeklileri unutmadı. Birçok banka emeklilere özel promosyonlar sunmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 08:36 Güncelleme 22 Ocak 2024, 08:36
10.050 TL maaşı üstü olan bütün emeklilere şans doğuyor! Pazar ve P.tesi SSK BAĞKUR’luya 09.00’da 14.750 TL ek ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan 5 puanlık zam, artış oranlarını yüzde 42.6'ya çıkardı. En düşük ödeme ise 2 bin 500 lira artışla 10 bin liraya yükseltildi. Yeni yıl ile birlikte emeklilere yapılan zamın yanı sıra bankaların sunduğu özel promosyonlar emeklilerin yüzünü güldürdü.

▶️ Emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?

AKBANK

Maaşa Göre Promosyon: 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.
Otomatik Fatura Ödeme Talimatına Ek Avantaj: Kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400 lira; toplamda en çok 2.000 lira chip para.

DENİZBANK

Maaşa Göre Promosyon: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
Özel Kredi Fırsatları: Denizbank, özel kredi fırsatları ile emeklilere avantajlar sunuyor.

GARANTİ BBVA

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Kredi Kartıyla Harcamaya Bonus: Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.
Mobil Taşıma Talimatına Ek Avantaj: Mobil üzerinden emekli maaşı taşıma talimatını verenlere 500 lira ve üzeri harcamada 1.500 lira ek bonus.

ING

Kampanya Süresince Geçen Maaşları Taşıyanlara: 10 Ocak-31 Ocak arasında maaşını taşıyanlara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira maaşa göre promosyon.
Otomatik Fatura Talimatına Nakit Avantaj: Her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon. Toplamda 15.000 TL.

İş Bankası

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

TEB

Maaşa Göre Promosyon: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

YAPI KREDİ

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Fatura Ödeme Talimatına Ek Bonus: İki fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

FİBABANKA

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

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