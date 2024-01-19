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Sıfır ve 2.el taşıt almak isteyenlere Vakıfbank ve Ziraat Bankası 2.712,51 TL taksitle araç kredisi verecek

VakıfBank ve Ziraat Bankası, ikinci el araba veya sıfır araç almak isteyenlere müjdeyi verdi! Her iki banka da taşıt kredisi kampanyası ile araba sahibi olma hayali kuranlara büyük bir fırsat sunuyor. Aylık sadece 2.712,51 TL taksitle arabanızı satın alabilirsiniz!

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 16:51 Güncelleme 19 Ocak 2024, 16:51
Sıfır ve 2.el taşıt almak isteyenlere Vakıfbank ve Ziraat Bankası 2.712,51 TL taksitle araç kredisi verecek

VakıfBank ve Ziraat Bankası, taşıt kredisi kampanyalarıyla ikinci el veya sıfır araç almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Uygun faiz oranları, avantajlı vade seçenekleri ve güvenilir hizmetleri ile bu iki banka, araba sahibi olma hayalinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olabilir.

VakıfBank Taşıt Kredisi

VakıfBank, taşıt kredisi kampanyası ile araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir destek sunuyor. İşte VakıfBank'ın taşıt kredisi detayları:

  • Kredi Tutarı: 130.450,55 TL
  • Faiz Oranı: %4.06
  • Toplam Ödeme: Belirtilen kredi tutarı için
  • Aylık Ödeme: 2.712,51 TL

Ziraat Bankası Yeşil Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası da araç sahibi olmak isteyenlere özel bir taşıt kredisi sunuyor. İşte Ziraat Bankası'nın taşıt kredisi detayları:

  • Kredi Tutarı: 130.211,11 TL
  • Faiz Oranı: %4.05
  • Toplam Ödeme: Belirtilen kredi tutarı için
  • Aylık Ödeme: 2.707,52 TL

Ziraat Bankası Araç Kredisi Güncel Faiz Oranı

Ziraat Bankası, araç kredisi faiz oranını güncelledi ve şu an için yüzde 3,95 olarak ilan etti. Bu güncel faiz oranı ile Ziraat Bankası, araç almak isteyenlere daha cazip bir finansman seçeneği sunuyor.

Kampanya Koşulları

Ziraat Bankası'nın araç kredisi kampanyası şu koşullar altında sunulmaktadır:

  • 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için geçerlidir.
  • 48 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır.
  • Hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullanılabilir.
  • Araç rehni, teminat olarak alınır. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

Ayrıca, Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilere hayat sigortası ve kasko ürünlerini sunarak müşterilerini güvence altına alır.

Taşıt Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

Taşıt kredisi almak isteyen bireylerin, bankaların belirlediği şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İşte taşıt kredisi alma şartları:

  1. Kredi Başvuru Yaşı: Genellikle taşıt kredisi başvuruları 18 yaşından büyük olan bireyler tarafından yapılabilmektedir. Ancak bazı bankalar 21 yaş ve üzeri şartı da arayabilir.

  2. Düzenli Gelir: Taşıt kredisi almak isteyen kişilerin düzenli bir gelire sahip olmaları önemlidir. Bankalar, başvuru sahiplerinin gelir durumunu değerlendirirler ve kredi geri ödemesini yapabileceklerinden emin olmak isterler.

  3. Kredi Sicili: Kredi sicili, daha önceki kredi ve borç ödemelerinin düzenli yapılmasıyla oluşur. Olumsuz bir kredi sicili, taşıt kredisi başvurusunun reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle kredi sicilinizi düzenli tutmak önemlidir.

  4. Teminat: Taşıt kredisi başvurularında, bankalar genellikle teminat talep ederler. Teminat, kredinin güvence altına alınması için istenen bir değerdir. Özellikle yeni bir araç alırken araç kendisi teminat olarak kullanılabilir.

  5. Kredi Tutarı ve Vade Süresi: Taşıt kredisi başvurusunda istenen kredi tutarı ve vade süresi de önemlidir. Bankalar, başvuru sahiplerinin bu konuda belirledikleri tutarı ve vade süresini değerlendirirler.

  6. Sigorta: Bankalar, taşıt kredisi alacak olan kişilerden genellikle zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası yapmalarını isterler. Bu sigortalar, aracın güvence altına alınmasını sağlar.

  7. Kimlik ve Belgeler: Kredi başvurusu yaparken kimlik belgesi, gelir belgesi, ikametgah belgesi gibi gerekli evrakların temin edilmesi gerekmektedir.

  8. Kredi Notu: Kredi notu, kişinin finansal geçmişi ve kredi ödeme alışkanlıklarını yansıtan bir puandır. Yüksek bir kredi notu, kredi başvurularının olumlu sonuçlanmasına yardımcı olabilir.

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