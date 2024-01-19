Sıfır ve 2.el taşıt almak isteyenlere Vakıfbank ve Ziraat Bankası 2.712,51 TL taksitle araç kredisi verecek

Taşıt kredisi almak isteyen bireylerin, bankaların belirlediği şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İşte taşıt kredisi alma şartları:

Kredi Başvuru Yaşı: Genellikle taşıt kredisi başvuruları 18 yaşından büyük olan bireyler tarafından yapılabilmektedir. Ancak bazı bankalar 21 yaş ve üzeri şartı da arayabilir.

Düzenli Gelir: Taşıt kredisi almak isteyen kişilerin düzenli bir gelire sahip olmaları önemlidir. Bankalar, başvuru sahiplerinin gelir durumunu değerlendirirler ve kredi geri ödemesini yapabileceklerinden emin olmak isterler.

Kredi Sicili: Kredi sicili, daha önceki kredi ve borç ödemelerinin düzenli yapılmasıyla oluşur. Olumsuz bir kredi sicili, taşıt kredisi başvurusunun reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle kredi sicilinizi düzenli tutmak önemlidir.

Teminat: Taşıt kredisi başvurularında, bankalar genellikle teminat talep ederler. Teminat, kredinin güvence altına alınması için istenen bir değerdir. Özellikle yeni bir araç alırken araç kendisi teminat olarak kullanılabilir.

Kredi Tutarı ve Vade Süresi: Taşıt kredisi başvurusunda istenen kredi tutarı ve vade süresi de önemlidir. Bankalar, başvuru sahiplerinin bu konuda belirledikleri tutarı ve vade süresini değerlendirirler.

Sigorta: Bankalar, taşıt kredisi alacak olan kişilerden genellikle zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası yapmalarını isterler. Bu sigortalar, aracın güvence altına alınmasını sağlar.

Kimlik ve Belgeler: Kredi başvurusu yaparken kimlik belgesi, gelir belgesi, ikametgah belgesi gibi gerekli evrakların temin edilmesi gerekmektedir.