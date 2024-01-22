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Hastalanana ödeme devletten! Sağlık raporu alanlara maaşa göre ne verilecek?

Asgari ücretteki artışla birlikte hastalık, iş kazası ve annelik hallerinde sigortalılara verilen en düşük rapor parası yükseldi. Peki maaşa göre ne kadar alınacak? Kimler yararlanacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ocak 2024 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:01
Hastalanana ödeme devletten! Sağlık raporu alanlara maaşa göre ne verilecek?

Sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor.

Hastalık sigortası kapsamında SSK'lılar, aday çırak, çırak ve stajyerler, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, intörn öğrenciler, ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar alabiliyor.

Analık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneğinden de SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar yararlanabiliyor.

NE GEREKİYOR?
Hastalık ve analık hallerinde rapor parası ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor.

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayanlara her gün için rapor parası ödenirken, hastalık halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Rapor parası gelire göre değişirken, 1 Ocak'tan itibaren en düşük günlük rapor parası ayakta tedavilerde 298,10 liradan 444,50, yatarak tedavilerde 223,58 liradan 333,38 liraya çıktı.

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