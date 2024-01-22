Hastalanana ödeme devletten! Sağlık raporu alanlara maaşa göre ne verilecek?

NE GEREKİYOR? Hastalık ve analık hallerinde rapor parası ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor.

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayanlara her gün için rapor parası ödenirken, hastalık halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Rapor parası gelire göre değişirken, 1 Ocak'tan itibaren en düşük günlük rapor parası ayakta tedavilerde 298,10 liradan 444,50, yatarak tedavilerde 223,58 liradan 333,38 liraya çıktı.