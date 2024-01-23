Maaşı 10.025 TL üstü olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane sürpriz! 08.15’te müjde verildi, kaçıran üzülür

17 Ocak itibariyle emekli maaş ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Şimdi ise gözler, artan maaş farklarının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Enflasyon zammının ardından hesaplanan emekli maaşları zaten hesaplara yatırılıyor, ancak ek zam bu maaşları daha da artıracak. Ayrıca promosyon ödemeleri de maaş zammıyla birlikte yenilendi.

ENFLASYON ZAMMI VE EK ÖDEMELER Aralık ayındaki enflasyon oranının açıklanması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon artışlarını da netleştirdi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 oranında bir enflasyon artışı alırken, memur emeklileri yüzde 49.25 zam aldı. Ayrıca refah payı çalışması ile taban maaş 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi ve artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya çıkarıldı.