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Maaşı 10.025 TL üstü olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane sürpriz! 08.15'te müjde verildi, kaçıran üzülür

Emekliler için sevindirici haberler var. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, yapılan son düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarında önemli bir artışa hazırlanıyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 42.6 oranında bir zam alan emekliler fark ödeme tarihlerine odaklandı. Yapılan bu düzenlemeler, en düşük emekli maaşını 10 bin lira seviyesine çıkarıyor. Öte yandan promosyon ödemeleri de 15 bin TL'ye ulaştı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 09:19 Güncelleme 23 Ocak 2024, 09:19
Maaşı 10.025 TL üstü olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane sürpriz! 08.15’te müjde verildi, kaçıran üzülür

17 Ocak itibariyle emekli maaş ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Şimdi ise gözler, artan maaş farklarının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Enflasyon zammının ardından hesaplanan emekli maaşları zaten hesaplara yatırılıyor, ancak ek zam bu maaşları daha da artıracak. Ayrıca promosyon ödemeleri de maaş zammıyla birlikte yenilendi.

ENFLASYON ZAMMI VE EK ÖDEMELER

Aralık ayındaki enflasyon oranının açıklanması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon artışlarını da netleştirdi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 oranında bir enflasyon artışı alırken, memur emeklileri yüzde 49.25 zam aldı. Ayrıca refah payı çalışması ile taban maaş 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi ve artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya çıkarıldı.

YENİ HESAPLAMALAR VE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Yasa yürürlüğe girdikten sonra kök aylıklar yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonucunda, 10 bin liranın altında kalan aylıklar, taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Çıkan tutar ile yapılan ödeme arasındaki fark, emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

KÖK AYLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık, yüzde 42.6 zamla 9 bin 726 liraya yükselecek. Ayrıca, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük kök aylık 6 bin 733 lira olacak ve bu ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık yüzde 42.6 zamla 10 bin 861 liraya ulaşacak.

EK ÖDEME TAVANINDA DEĞİŞİKLİK

Refah payıyla birlikte gelen yüzde 42.6'lık zam, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylık, Aralık tutarı üzerine yüzde 42.6 zam eklenerek hesaplanacak. Eğer kök aylık 7 bin 135 liranın altında çıkarsa yüzde 5, üstünde çıkarsa yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye yüzde 5'lik ek zam düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekli maaş farklarının şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖRNEK MAAŞ HESAPLAMA TABLOLARI

ÖRNEK TABLO 1: ARALIK AYI

Kök aylık: 4.750 TL
Yüzde 5 ek ödeme: 237,5 TL
Ek ödemeli aylık: 4.987,50 TL
Hesaba yatan: 7.500 TL
(2.512,50 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi

YÜZDE 37.57 ZAMLI
Kök aylık: 6.534,58 TL
Yüzde 5 ek ödeme: 326,72 TL
Ek ödemeli aylık: 6.861,30 TL
Hesaba yatan: 7.500 TL
(638,70 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

YÜZDE 46.2 ZAMLI:
Kök aylık: 6.773,50 TL
Yüzde 5 ek ödeme: 338,68 TL
Ek ödemeli aylık: 7.112,18 TL
Yatırılması gereken: 10.000 TL
(2.887,82 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

ÖRNEK TABLO 2: ARALIK AYI

Kök aylık: 6.000 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 240 TL
Ek ödemeli aylık: 6.240 TL
Hesaba yatan: 7.500 TL
(1.260 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

YÜZDE 37.57 ZAMLI
Kök aylık: 8.254,20 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 330,17 TL
Ek ödemeli aylık: 8.584,37 TL
Hesaba yatan: 8.584,37 TL

YÜZDE 46.2 ZAMLI
Kök aylık: 8.556,00 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 342,24 TL
Ek ödemeli aylık: 8.898,24 TL
Yatırılması gereken: 10.000 TL
(1.101,76 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

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