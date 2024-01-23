Maaşı 10.025 TL üstü olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane sürpriz! 08.15’te müjde verildi, kaçıran üzülür

KÖK AYLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık, yüzde 42.6 zamla 9 bin 726 liraya yükselecek. Ayrıca, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük kök aylık 6 bin 733 lira olacak ve bu ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık yüzde 42.6 zamla 10 bin 861 liraya ulaşacak.
EK ÖDEME TAVANINDA DEĞİŞİKLİK
Refah payıyla birlikte gelen yüzde 42.6'lık zam, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylık, Aralık tutarı üzerine yüzde 42.6 zam eklenerek hesaplanacak. Eğer kök aylık 7 bin 135 liranın altında çıkarsa yüzde 5, üstünde çıkarsa yüzde 4 ek ödeme yapılacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye yüzde 5'lik ek zam düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekli maaş farklarının şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
ÖRNEK MAAŞ HESAPLAMA TABLOLARI
ÖRNEK TABLO 1: ARALIK AYI
Kök aylık: 4.750 TL
Yüzde 5 ek ödeme: 237,5 TL
Ek ödemeli aylık: 4.987,50 TL
Hesaba yatan: 7.500 TL
(2.512,50 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi
YÜZDE 37.57 ZAMLI
Kök aylık: 6.534,58 TL
Yüzde 5 ek ödeme: 326,72 TL
Ek ödemeli aylık: 6.861,30 TL
Hesaba yatan: 7.500 TL
(638,70 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)
YÜZDE 46.2 ZAMLI:
Kök aylık: 6.773,50 TL
Yüzde 5 ek ödeme: 338,68 TL
Ek ödemeli aylık: 7.112,18 TL
Yatırılması gereken: 10.000 TL
(2.887,82 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)
ÖRNEK TABLO 2: ARALIK AYI
Kök aylık: 6.000 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 240 TL
Ek ödemeli aylık: 6.240 TL
Hesaba yatan: 7.500 TL
(1.260 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)
YÜZDE 37.57 ZAMLI
Kök aylık: 8.254,20 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 330,17 TL
Ek ödemeli aylık: 8.584,37 TL
Hesaba yatan: 8.584,37 TL
YÜZDE 46.2 ZAMLI
Kök aylık: 8.556,00 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 342,24 TL
Ek ödemeli aylık: 8.898,24 TL
Yatırılması gereken: 10.000 TL
(1.101,76 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)