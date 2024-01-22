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Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak: "Faturaların 3'te 2'si devletten"

Hükümet geçen yıl enerjide vatandaşın yaklaşık 400 milyar TL'lik faturasını Hazine'den karşılarken, destekleme mekanizması bu yıl da devam ediyor. Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, devletin üretim maliyetlerinin çok altında bir fiyatla elektriği vatandaşa sunduğunu belirtti.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ocak 2024 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:01
Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak: Faturaların 3’te 2’si devletten

Hükümet geçen yıl enerjide vatandaşın yaklaşık 400 milyar TL'lik faturasını Hazine'den karşılarken, destekleme mekanizması bu yıl da devam ediyor.

Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, devletin üretim maliyetlerinin çok altında bir fiyatla elektriği vatandaşa sunduğunu belirterek, "Devlet şu anda vatandaşın faturasının 3'te 2'sini kendisi karşılıyor. Yani vatandaşın tükettiği elektriğin maliyeti 900 lira ise devlet 600 lirasını karşılıyor, vatandaşa 300 lira fatura kesiyor" dedi. Cengiz Enerji'nin Sinop'taki Hamsi Hibrit Enerji Santrali'nde gazeteciler ile bir araya gelen Eskiçırak, şirketlerinin devam eden ve tamamlanan yatırımlarının toplam gücünün 4 bin 937 megawatt olduğunu ve portföylerinin yüzde 60'ını yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu anlattı. Eskiçırak, şu anda 2 bin 800 megawatt olan yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimlerini önümüzdeki birkaç yıl içinde 3 bin 900 megawatta çıkaracaklarını belirtti.

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