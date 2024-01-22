Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: İlan başına 160 bin TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri korumak için atılan adımları, emlak ve otomobil piyasası başta olmak üzere alınan tedbirleri değerlendirdi:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri korumak için atılan adımları, emlak ve otomobil piyasası başta olmak üzere alınan tedbirleri değerlendirdi:
Emlakta aldığımız kararla ilanlarda kimlik doğrulama ve verilen adres bilgilerini doğrulama şartı başladı. İlan sitelerini mecbur tutuyoruz. İlan başına 160 bin TL'ye yakın ceza var. Hadi bakalım ilanı versin, şişirme yapsınlar. 770 emlak komisyoncusuna 75 milyon lira ceza kestik. Ağustos ayında aldığımız tedbirlerle ilan siteleri düzene girdi.
Noterlerle iş birliği yapıyoruz, kurala aykırı satışlar otomatik engelleniyor. 5 bin kadar bireysel satıcının her birinin 50'den fazla oto alım satımı yaptığı tespit edildi.
2023 yılında 20 bine yakın işletmenin denetlenmesinde toplamda 602 milyon TL ceza kesildi.
Tüketicilere karşı haksız uygulamalar, aldatıcı ürünler gibi denetimlerimizde 842 milyon liralık cezalar kesildi. Bir de bağımsız bir kurum olan Rekabet Kurulu'nun soruşturmaları var. Orada 2 milyar 664 milyon TL'lik cezalar kesildi.
İSTANBUL HAVALIMANLARINDAN 113 MİLYON KİŞİ UÇTU
Geçen yıl toplam 113 milyon 266 bin 985 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısında önceki yıla oranla yüzde 19 artış sağlandı.
İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatlarda 18 milyon 22 bin 61, dış hatlarda 58 milyon 214 bin 919 olmak üzere 76 milyon 236 bin 980 yolcu seyahat etti. 2022'de 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl yüzde 18'lik yolcu artışı hesaplandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da geçen yıl toplam 37 milyon 30 bin 5 yolcu geliş gidiş yaptı.
SAFRANBOLU SAFRANI MARKALAŞIYOR
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safranın Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı coğrafi işaret tescili, bitkinin markalaşmasına katkı sağlayacak. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Safranbolu safranımız ülkemizin baharat dalında Avrupa Birliği Komisyonunda tescil edilen ilk ürünü oldu. Bununla birlikte ülkemizin 19'uncu AB tescili alan ürünü oldu. Bu tescil, Safranbolu safranımızın bundan sonraki süreçte de markalaşması noktasında bizlere çok katkı sağlayacak" dedi.
SOSYAL SORUMLULUK SEFERBERLİĞİ
Üniversitelerde çevre, eğitim, dezavantajlı gruplar, kültür, sanat, spor ve hayvan hakları gibi birçok konuda 4 bin 668 sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor. Bu projelerden 3 bin 431'i devlet, bin 237'si vakıf üniversiteleri tarafından uygulanıyor. Sosyal sorumluluk projesi en fazla olan üniversitelerin başında 843 proje ile Ege Üniversitesi geliyor. Ege Üniversitesi'ni Sabancı Üniversitesi (357), Dokuz Eylül Üniversitesi (332), Selçuk Üniversitesi (328) ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (297) izliyor.
Burcu ŞEN