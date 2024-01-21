Son dakika: SSK ve Bağ-Kurlunun emekli maaşına yüzde 5 ek zam Meclis’te! Yüzde 42.6 zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme Salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak.

Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.

Meclis'e sunulması beklenen düzenlemelerin de hazırlıkları devam ediyor. AK Parti'li kurmaylar Sağlık Bakanlığı ve enerji ile ilgili taslaklar üzerinde ilgili bakanlıklarla çalışıyor.

Tekliflerin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.695,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.837,60

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.980,20

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.122,80