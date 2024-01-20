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25.000 TL nakit ödeniyor! Bankalar tek tek açıkladı! 18 yaşından büyük herkes anında başvurabilir

Türkiye genelinde, 2024 yılının başlarında nakit ihtiyaçları artan vatandaşlar, kredi kartlarına yönelerek bankaların sunduğu avantajlı kampanyaları araştırıyor. Özellikle sıfır faizli kredi kampanyalarının cazibesi, birçok kişiyi bankalara yönlendiriyor. İşte 2024 Ocak sıfır faizli kredi kampanyaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 21:39 Güncelleme 20 Ocak 2024, 21:40
25.000 TL nakit ödeniyor! Bankalar tek tek açıkladı! 18 yaşından büyük herkes anında başvurabilir

Bankaların rekabetçi piyasa koşulları içinde sunduğu sıfır faizli kredi imkanları, vatandaşların dikkatini çekiyor. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler, uygun ödeme planları ve faizsiz avantajlarla bu kampanyalardan yararlanmanın peşine düşüyor. İşte o kampanyalar...

AKBANK:

Mobilden Akbanklı ol, %0 faizli 20.000 TL'ye kadar Taksitli Avans fırsatı.
Yeni müşterilere özel TL Vadeli Mevduatına %46,00'a varan faiz oranı.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.

QNB FİNANSBANK:

Mobilden QNB Finanbanklı ol, %0 Faizli 10.000 TL, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.

ENPARA.COM:

Yeni müşterilere özel %0 faiz oranlı 10.000 TL, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.

YAPI KREDİ:

Mobilden Yapı Kredili ve Chippin'li olacaklara özel %0 faizli 20.000 TL'ye kadar Taksitli Nakit Avans fırsatı.
Yıllık 24.000 TL'ye varan Worldpuan fırsatı.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.

GARANTİ BBVA:

Mobil'den Garanti BBVA'lı olun, 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.

DENİZBANK:

Yeni müşterilere özel, 6 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL taksitli nakit avans fırsatı.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.

TÜRKİYE FİNANS:

Mobil Şubede temel bankacılık işlemlerini ücretsiz yapma imkanı.
Happy Troy ile 1.000 TL harcayarak 1.000 TL Bonus.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.

ODEABANK:

Dijital kanallardan Odealı olarak %47'ye varan avantajlı mevduat faizi oranları.
Arkadaşını davet et kampanyası ile 10.000 TL'ye varan nakit ödül kazanma fırsatı.
10.000 TL ve üzeri yurt içi hisse senedi işlemlerinde yalnızca 5 TL komisyon avantajı.

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