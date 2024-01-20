25.000 TL nakit ödeniyor! Bankalar tek tek açıkladı! 18 yaşından büyük herkes anında başvurabilir

Bankaların rekabetçi piyasa koşulları içinde sunduğu sıfır faizli kredi imkanları, vatandaşların dikkatini çekiyor. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler, uygun ödeme planları ve faizsiz avantajlarla bu kampanyalardan yararlanmanın peşine düşüyor. İşte o kampanyalar...
AKBANK:
Mobilden Akbanklı ol, %0 faizli 20.000 TL'ye kadar Taksitli Avans fırsatı.
Yeni müşterilere özel TL Vadeli Mevduatına %46,00'a varan faiz oranı.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.
QNB FİNANSBANK:
Mobilden QNB Finanbanklı ol, %0 Faizli 10.000 TL, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi.
Aidatsız kredi kartı ve çeşitli avantajlar.