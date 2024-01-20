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Maaşı 7.499 TL üstü olan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine yeni müjde saat 08.44 sularında geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren ek zam haberi gündeme oturdu. Ek zam emeklilerin maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor. Erdoğan, emekli maaşlarına ilave olarak yüzde 5'lik bir zam yapılacağını duyurdu. Bu artış emeklilerin kök aylıklarını doğrudan etkileyecek. Örneğin, kök maaşı 7500 lira olan bir emekli yasa çıktıktan sonra 2500 lira ek alacak. Ayrıca kök aylığı 10 bin lirayı geçenler de yeni tutar üzerinden hesaplanan farkı alacak.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 08:50 Güncelleme 20 Ocak 2024, 08:50
Maaşı 7.499 TL üstü olan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine yeni müjde saat 08.44 sularında geldi

Bu önemli düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak ve ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Başkan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihlerinde alacak.

5 PUANLIK İLAVE ZAMIN HESAPLANMASI

Ocak ayında enflasyon oranıyla birlikte, emekli maaşları arasındaki fark dikkate alınarak bu ek zam uygulandı. Temmuz ayında, farklı emekli grupları arasındaki maaş oranları eşitlenecek.

ZAMLI EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

E-devlet üzerinden emekli aylık bilgilerine ulaşabilirsiniz. Zamlı aylık hesaplama, kök maaşa uygulanan zam oranı ve yüzde 4'lük ek ödeme ile yapılıyor.

Örnek olarak 7500 lira kök maaşı olan bir emeklinin, yüzde 42.6'lık zamla aylığı 10 bin 695 lira olacak ve yüzde 4 ek ödemeyle 11 bin 122 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINA İLAVE ZAM

Kök aylığı 7500 liranın altında olanlar için, yüzde 37.57'lik artış sonrası aylıklar 7500 liraya yükselecek.

7500 lira ve üzeri alanlar ise yeni tutar üzerinden ödeme alacaklar. Yasal düzenleme sonrası, kök aylıklar yüzde 42.57 oranında yeniden hesaplanacak ve 10 bin liranın altında kalan aylıklar bu tutara tamamlanacak.

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