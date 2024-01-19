Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim ekonomisi iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor! Hedeflerimizde kararlıyız

Ekonomi üzerinden siyaset mühendisliğine soyunan muhalif gazetelerin son yalanı Başkan Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seçim talimatı verdiği ile ilgili.

MANİPÜLATÖRLER İŞ BAŞINDA

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın iddiasına göre Başkan Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında zam pazarlıkları oldu. Erdoğan, 31 Mart'a kadar kısıtlamaların kaldırılmasını ve kesenin ağzının açılmasını istedi.