Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim ekonomisi iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor! Hedeflerimizde kararlıyız

Ekonomi üzerinden siyaset mühendisliğine soyunan muhalif gazetelerin son yalanı Başkan Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seçim talimatı verdiği ile ilgili.
Ekonomi üzerinden siyaset mühendisliğine soyunan muhalif gazetelerin son yalanı Başkan Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seçim talimatı verdiği ile ilgili.
MANİPÜLATÖRLER İŞ BAŞINDA
Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın iddiasına göre Başkan Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında zam pazarlıkları oldu. Erdoğan, 31 Mart'a kadar kısıtlamaların kaldırılmasını ve kesenin ağzının açılmasını istedi.
İTİBAR ETMEYİNİZ
Nuray Babacan'ın manipülasyon dolu yazısı önce İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından şu sözlerle yalanlandı:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi." iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.
GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Daha sonra da iddiaya konu olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. "Gerçeği yansıtmıyor" diyen Mehmet Şimşek, "Hedeflerimizi gerçekleştirmede kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Şimşek şunları söyledi:
Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz.