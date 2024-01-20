Sömestr tatili için aileler Palandöken Kayak Merkezine akın etti! Doluluklar yüzde 95’e ulaştı

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki turizmci Ömer Akça "Sömestirin ilk haftasında yüzde 90-95 dolulukları yakaladık, ikinci haftası şu anda yüzde 80'lerde ama orada da yüzde 95-100'leri göreceğiz kanaatindeyiz" dedi. Yeni yılın girmesiyle kayak sezonunu açan Kocaeli ve Bolu'daki merkezler de yarıyıl tatili öncesi rezervasyonlarla yüzde 70-80 doluluklara ulaştı. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, kayak sezonunun son yıllara göre iyi başladığını söyledi. Yarıyıl tatili öncesi otellerdeki doluluğun yüzde 80'e ulaştığını kaydeden Ergül, rezervasyonların sürdüğünü dile getirerek, "Yapılan rezervasyonlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaşırız. Karda hiçbir sıkıntımız yok. Yer yer 2 metreye kadar kar var pistlerde" ifadesini kullandı.

1 MİLYON 226 BİN KONUT SATILDI

Türkıye'de 2023'te 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Konut satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17.5 azaldı. İpotekli satışların payı yüzde 14.5, diğer satışların payı yüzde 85.5 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 198 bin 739 satış ve yüzde 16.2 payla ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre bu ili 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9.3 payla Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5.3 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 426 konutla Ardahan ve Hakkari oldu.

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLERE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere çalışıyor. Kendi işini kurmak isteyen kadının en büyük destekçisi olan Bakanlık, bugüne kadar bin 12 kadının kooperatif kurmasına öncülük etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "İş kurmak isteyen kadınların önemli fırsatlar yakaladığı kooperatiflerle kadın istihdamı ve üretimi alanında ciddi atılım sağlanıyor. Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 907 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 45 bin kişiye ulaştık" bilgisini paylaştı.