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Bakan İbrahim Yumalı duyurdu: Tarım destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına tarım destekleme ödemesinin yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 20:15 Güncelleme 19 Ocak 2024, 20:15
Bakan İbrahim Yumalı duyurdu: Tarım destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına tarım destekleme ödemesinin yapıldığını duyurdu.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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