Bakan İbrahim Yumalı duyurdu: Tarım destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına tarım destekleme ödemesinin yapıldığını duyurdu.



3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı.



Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 pic.twitter.com/kZUphtDfpw — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 19, 2024

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.