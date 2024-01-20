SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklisine müjdenin alası verildi! 7580 8320 9425 TL maaş dönemi bitiyor! %42.6 zamla maaşlara en az...

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 37.57 oranında bir artış yaşanacak. Bu artış refah payı ile birleştirildiğinde yüzde 42.6'ya ulaşıyor.

Emeklilerin maaş ödemelerine bu hafta itibariyle başladı. İlk olarak %37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak.

YENİ AYLIK ÖDEMELER VE EK ÖDEMELER Açıklanan zam oranları, Aralık ayı kök aylıklarına eklenecek. Eğer kök aylık 7 bin 135 lira 19 kuruşun altında ise yüzde 5, üstünde ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Toplamda kök aylık ve ek ödemelerin tutarı 10 bin liranın altında kalırsa, her ay yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.