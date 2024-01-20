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SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklisine müjdenin alası verildi! 7580 8320 9425 TL maaş dönemi bitiyor! %42.6 zamla maaşlara en az...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi uzun süredir bekledikleri zam haberini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayı için enflasyon zammına ek bir zam oranının uygulanacağını duyurdu. 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanan yüzde 37.57 oranındaki zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik olarak refah payı ve taban aylık zammı ile birlikte değerlendirildi. Yeni düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına eklenen %5.03'lük refah payı toplam zam oranını %42.6'ya çıkarıyor.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 09:22 Güncelleme 20 Ocak 2024, 09:22
SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklisine müjdenin alası verildi! 7580 8320 9425 TL maaş dönemi bitiyor! %42.6 zamla maaşlara en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı eklenen 5.03 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 42.6'ya yükseltildi. Bu artış, emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıyacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da yüzde 33.3'lük bir artışla 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Aralık ayında belirlenen kök aylığa %42.6 oranında zam eklenecek.

EMEKLİLERE EN DÜŞÜK AYLIK 10 BİN LİRA

Yapılan hesaplamalar sonucunda, emeklilere en düşük aylık ödeme yüzde 33.3 oranında arttırılarak 10 bin lira olarak belirlendi.

Bu artış özellikle ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda emekliler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 37.57 oranında bir artış yaşanacak. Bu artış refah payı ile birleştirildiğinde yüzde 42.6'ya ulaşıyor.

Emeklilerin maaş ödemelerine bu hafta itibariyle başladı. İlk olarak %37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak.

YENİ AYLIK ÖDEMELER VE EK ÖDEMELER

Açıklanan zam oranları, Aralık ayı kök aylıklarına eklenecek. Eğer kök aylık 7 bin 135 lira 19 kuruşun altında ise yüzde 5, üstünde ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Toplamda kök aylık ve ek ödemelerin tutarı 10 bin liranın altında kalırsa, her ay yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.

İlk olarak %37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak.

Emekliler bu ödemeleri ve ek artışla oluşan farkları e-Devlet üzerinden 'Emekli Ödeme Bilgileri' başlığı altında detaylı şekilde görebilecek.

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