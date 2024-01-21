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%1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı 2024 | İlk Evim konut kredisi şartları neler, taksit tablosu nasıl? Hangi bankalardan alınacak?

İlk kez ev alacaklara yönelik olarak başlatılan "İlk Evim Kampanyası" son dönemde büyük ilgi çekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Program kapsamında duyurduğu destek çalışması, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında uygulanan düşük faizli konut kredisi ile ev almak isteyenler, merakla şartları ve başvuru tarihini araştırıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 08:44 Güncelleme 21 Ocak 2024, 08:44
%1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı 2024 | İlk Evim konut kredisi şartları neler, taksit tablosu nasıl? Hangi bankalardan alınacak?

İlk ev alacaklara özel olarak hazırlanan kampanya, %1.20 faiz oranı ve uzun vadeli konut kredisi imkanı sunuyor. Bu düşük faiz oranı ve uzun vade, ev sahibi olmak isteyenleri finansal açıdan rahatlatarak özellikle genç ailelerin ve birikim yapmaya yeni başlayan bireylerin ilgisini çekiyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yılsonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vade imkanı sunulabilir.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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