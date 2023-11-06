Turgay Ciner’in Habertürk’ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler

Katil İsrail günlerdir Gazze'de masum sivilleri hedef alarak, dünya tarihine kara leke olarak geçen bir soykırıma imza atıyor. İsrail yüzlerce sivili bebek, çocuk, kadın demeden vahşice katlediyor.
Katil İsrail günlerdir Gazze'de masum sivilleri hedef alarak, dünya tarihine kara leke olarak geçen bir soykırıma imza atıyor. İsrail yüzlerce sivili bebek, çocuk, kadın demeden vahşice katlediyor.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR
Hastaneler, okullar akla gelebilecek tüm sivil yerleşim yerlerine saldıran soykırımcı İsrail, kimyasal silah kullanmaktan geri kalmıyor. Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olan katliama ise dünya adeta sessiz kalıyor.
İNSANİ YARDIM GİRİŞİ ENGELLENDİ DÜNYAYLA BAĞI KESİLDİ
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri ise tamamen kesilmiş durumda.
BATI VE ABD'DEN SOYKIRIMA DESTEK
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Biden'ın ardından bugün İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini belirtti. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.
SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk , El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
4 BİNİ ÇOCUK 10 BİN ŞEHİT
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, katil İsrail'in saldırılarında 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli katledildi.
Batı Şeria ve Kudüs'te katil İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
GAZETECİLER KATLEDİLDİ
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'de düzenlediği saldırı ve ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanıyla başlayan süreçte en az 29 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.
TURGAY CİNER'İN HABERTÜRK'ÜNDEN SKANDAL
Dünya yaşanan vahşete karşı Filistin'e destek olurken Turgay Ciner'in Habertürk'ü büyük bir skandala imza attı.
HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ, İSRAİL SOYKIRIMINA ARKA ÇIKTI
Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, Hamas'ın mücadelesini terör eylemi olarak tanımladı. Soykırımcı İsrail'in katliamına ise arka çıkarken, vahşetin tartışma konusu olduğunu söyledi.
"YAYIN STRESİ İLE TOPARLAYAMADIM"
Skandal sözlerin ardından binlerce kişi Ciner'in Habertürk'üne çok sert tepki gösterdi. Hamas'ı terör örgütü ilan eden Habertürk çalışanı Saime Toktaş, Saime Toktaş, "Yayın stresiyle sonrasında cümlemi toparlayamadım" bahanesine sığındı.
TEPKİYİ YİYİNCE ÖZÜR DİLEDİ
Tepkilerin ardından Habertürk özür dilemek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Saime Toktaş, "Öncelikle Gazze'deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum" açıklamasında bulundu.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Herkese hemen bir durumu düzeltmek isterim. En başından beri İsrail'in sivil saldırılarına karşı net duruşumu ve katliâm yaptığını, insan hakları hukukunu ve savaş hukukunu çiğnediğini söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Yayında savaşın başlama sürecini hatırlatırken yanlış anlaşılmaya dönük bir anlam çıkmış. Ancak konuşmanın bütününe bakınca niyetimin ne olduğunu daha iyi anlarsınız.. Diğer yayınlarımda da ısrarla Filistin halkının yanında durdum, benim için aksi mümkün değil zaten… Şimdi bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak çok üzücü… Çünkü ben o saldırdığınız kişi değilim. Günlerdir İsrail'den yayın yapıyoruz. Kendimizi ve dilimizi korumaya çalışmamıza karşın bu aynı zamanda bir enformasyon savaşı ve mutlaka etki altında kalabiliyoruz. Son bir kaç gündür güvenlik noktasında bazı ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun da beraberinde getirdiği stres ve zihin dağınıklığı sebebiyle sehven asla kurmayacağım ve bugüne kadar da kurmadığım bir cümle çıktı ağzımdan. Yayın stresiyle sonrasında cümlemi toparlayamadım. Öncelikle Gazze'deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum.