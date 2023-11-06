Turgay Ciner’in Habertürk’ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler





TEPKİYİ YİYİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Habertürk özür dilemek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Saime Toktaş, "Öncelikle Gazze'deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum" açıklamasında bulundu.



Açıklamanın tamamı şu şekilde:



Herkese hemen bir durumu düzeltmek isterim. En başından beri İsrail'in sivil saldırılarına karşı net duruşumu ve katliâm yaptığını, insan hakları hukukunu ve savaş hukukunu çiğnediğini söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Yayında savaşın başlama sürecini hatırlatırken yanlış anlaşılmaya dönük bir anlam çıkmış. Ancak konuşmanın bütününe bakınca niyetimin ne olduğunu daha iyi anlarsınız.. Diğer yayınlarımda da ısrarla Filistin halkının yanında durdum, benim için aksi mümkün değil zaten… Şimdi bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak çok üzücü… Çünkü ben o saldırdığınız kişi değilim. Günlerdir İsrail'den yayın yapıyoruz. Kendimizi ve dilimizi korumaya çalışmamıza karşın bu aynı zamanda bir enformasyon savaşı ve mutlaka etki altında kalabiliyoruz. Son bir kaç gündür güvenlik noktasında bazı ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun da beraberinde getirdiği stres ve zihin dağınıklığı sebebiyle sehven asla kurmayacağım ve bugüne kadar da kurmadığım bir cümle çıktı ağzımdan. Yayın stresiyle sonrasında cümlemi toparlayamadım. Öncelikle Gazze'deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum.

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