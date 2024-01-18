2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Meysu, Bor Şeker, Limak, Koton, Rönesans...

Yeni yılın ilk haftasında, yatırımcılar 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek potansiyel halka arzları heyecanla bekliyor. Borsa yatırımcıları, 2023 yılında olduğu gibi, 2024 yılında da talep toplama yoluyla halka arza katılarak, şirketlerin büyüme potansiyeliyle birlikte kar elde etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl birçok başarılı halka arza katılan yatırımcılar, şirketlerin borsaya açılmasıyla birlikte sağladıkları kazançlarla dikkat çekti. İşte 2024 Ocak halka arz takvimi...