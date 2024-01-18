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Kamu işçilerine ek zam gelecek mi 2024? Memur ve memur emeklilerine refah payı ilavesi yapılacak mı? 7. Dönem Toplu Sözleşme zam hesabı 2024-2025!

TÜRK-İŞ 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde değişiklik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. Sendikanın öncülük ettiği görüşmelerde öne çıkan başlıklar, sözleşme başlangıç tarihlerinin ocak ayına çekilmesi ve kamu işçilerine refah payı verilmesi oldu. Peki, Kamu işçilerine ek zam gelecek mi 2024? Memur ve memur emeklilerine refah payı ilavesi yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:12 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:12
Kamu işçilerine ek zam gelecek mi 2024? Memur ve memur emeklilerine refah payı ilavesi yapılacak mı? 7. Dönem Toplu Sözleşme zam hesabı 2024-2025!

Emekli maaşlarına yapılan ek zam sonrası arama motorlarında, "Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Kamu işçilerine ek zam gelecek mi 2024? Memur ve memur emeklilerine refah payı ilavesi yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nda yer alan sendika genel başkanlarını makamında kabul etti.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Atalay, bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Atalay, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzaladıklarını anımsattı.

Sözleşmeyle en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını, 2023'ün ilk altı ayında refah payı dahil ücretlere yüzde 45, ikinci altı ayında yüzde 15 artış yapıldığını belirten Atalay, şöyle konuştu:

"O dönem güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık ama aradan geçen süredeki enflasyondan kaynaklı sıkıntının bedelini ödüyoruz. Geldiğimiz noktada ortada bir ücret dengesizliği var. Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu.

Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var. Arkadaşlarımız işveren sendikası TÜHİS ile geçen hafta ve bugün görüştü. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili. Toplantıda arkadaşlarımızın tamamı görüşlerini paylaştı."

MEMURA EK ZAM GELECEK Mİ?

Henüz hükmet tarafından konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

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