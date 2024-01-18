Kamu işçilerine ek zam gelecek mi 2024? Memur ve memur emeklilerine refah payı ilavesi yapılacak mı? 7. Dönem Toplu Sözleşme zam hesabı 2024-2025!

Emekli maaşlarına yapılan ek zam sonrası arama motorlarında, "Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Kamu işçilerine ek zam gelecek mi 2024? Memur ve memur emeklilerine refah payı ilavesi yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nda yer alan sendika genel başkanlarını makamında kabul etti.
Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Atalay, bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Atalay, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzaladıklarını anımsattı.
Sözleşmeyle en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını, 2023'ün ilk altı ayında refah payı dahil ücretlere yüzde 45, ikinci altı ayında yüzde 15 artış yapıldığını belirten Atalay, şöyle konuştu: