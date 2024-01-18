Gençlere destek başlıyor: Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" dedi.
Göktaş, programın detaylarını da şöyle anlattı: "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız."
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Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine de destek olacaklarını ifade eden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" dedi.
Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sini çalışamayacak durumda olan vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Göktaş, "Yardım talepleri 4 dakika içerisinde bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu" diye konuştu.