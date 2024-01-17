Primi eksik olan EYT’liye yeni hesap çıktı! 2000 sonrası SGK, yaş, gün prim hesabınızı tazeleyin! 3600-5000-7000 günü olanlar...

ESNAFLIK YAPANLAR

Esnaf Bağ- Kur primleri en düşük 6 bin 900 lira 86 kuruş, en çok 51 bin 756 lira 52 kuruş oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise en düşük tutar 5 puanlık avantaj ile 5 bin 900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak. En alt tutardan ödeme yapan esnafın aylık avantajı bin lira 12 kuruş olacak.



ÇALIŞMAYANLAR

Çalışmayanlar ya da eksik primi olanların her ay kendi primlerini ödeyerek yararlanabildiği isteğe bağlı sigortada tutarlar değişti. En düşük prim 6 bin 400 lira 80 kuruş oldu. Bu yıl hayata geçmesi beklenen düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 6 bin 400 lira yerine 4 bin 267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.