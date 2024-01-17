Evlencek çiftlere kredi şartları ve başvuru ekranı! %0 faizli 48 ay vadeli 150 bin lira TAKSİT hesap TABLOSU! Son dakika beklenen açıklama geldi...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI



Daha önce faizsiz evlilik kredisi için kriterlerle ilgili bilgi veren Göktaş; "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." açıklamasında bulunmuştu.