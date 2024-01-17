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Evlencek çiftlere kredi şartları ve başvuru ekranı! %0 faizli 48 ay vadeli 150 bin lira TAKSİT hesap TABLOSU! Son dakika beklenen açıklama geldi...

Evlencek çiftlere kredi desteği için son dakika önemli bir duyuru geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin heyecanla beklediği evlilik kredisi ile ilgili müjdeli bir açıklama yaptı. Genç çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olacak olan bu kredi programı, evlilik hazırlıkları yapan ve maddi sıkıntılarla karşılaşan çiftlere önemli bir finansal imkan sağlayacak. İşte evlenecek çiftlere kredi şartları ve başvuru ekranı...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 19:44 Güncelleme 17 Ocak 2024, 19:45
Evlencek çiftlere kredi şartları ve başvuru ekranı! %0 faizli 48 ay vadeli 150 bin lira TAKSİT hesap TABLOSU! Son dakika beklenen açıklama geldi...

Faizsiz evlilik kredisi için sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin büyük bir merakla beklediği evlilik kredisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunulan 150 bin lira kredi desteği için kredi ödeme tablosunu sizler için hazırladık.

EVLENCEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ TAKSİT HESAPLAMA!

150 bin TL %0 faizli 48 ay vade: Aylık 3 bin 125 TL

150 bin TL %0 faiz 24 ay vade: Aylık 6 bin 250 TL

BEKLENEN GÜN GELDİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirten Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Daha önce faizsiz evlilik kredisi için kriterlerle ilgili bilgi veren Göktaş; "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." açıklamasında bulunmuştu.

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI!

Faizsiz kredi başvuruları henüz alınmaya başlanmadı. E-devlet üzerinden alınması beklenenen kayıtlar aktif hale geldiğinde haberimizde yer alacak.

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