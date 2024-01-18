1.1 milyon kişiye müjde tez geldi emeklilik yaşınız düşüyor! 1996 2002 2008 SGK giriş gün yaş prim tablosu çıktı

Emeklilik sistemine yönelik önemli bir revizyon geliyor. Yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı büyük ölçüde azaltılacak. Mevcut durumda 9 bin gün olarak belirlenen bu süre, getirilen yeni düzenleme ile 7200 güne indirilecek. Bu radikal değişiklik, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
BAKAN IŞIKHAN SON DURUMU AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemeyle ilgili olarak "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız." dedi.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE EMEKLİLİK MÜJDESİ
Bu kapsamlı değişiklikler özellikle Bağ-Kur ve SSK prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının azaltılması gibi yenilikleri içeriyor.