Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı neden yatmadı? Memur, memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Memur zamlı maaş farkı hesaplama 2024!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından, 2024 yılında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaş zammı netleşti. 2024 Ocak ayının başlamasıyla birlikte, memur ve memur emeklileri zam farklarının ödeneceği tarih merak konusu oldu. Bu zam, memurlar ve memur emeklileri için önemli bir maddi iyileştirme anlamına geliyor. Maaş farklarının yatıp yatmadığı ve ödeme takvimleri konusunda ise henüz net bilgiler paylaşılmış değil. Öğretmen, polis, hemşire gibi çeşitli kamu görevlilerinin 14 - 15 günlük maaş farklarının ne zaman ödeneceği, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi.

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2024? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emeklileri için maaş zammı yüzde 49.25 olarak belirlendi. Bu zam ile birlikte, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları artırılarak 15 Ocak'ta hesaplarda olacak. ▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?