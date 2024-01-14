2. torba yasa için takvim belli oldu! Noktası virgülüne maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D’li taşerona kadro, ehliyet affı...

Torba Yasada Beklenen Madde ve Değişiklikler:

Taşerona Kadro: Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro düzenlemesi yapılması bekleniyor.

3600 Ek Gösterge: Torba yasada, özellikle memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer alması bekleniyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik: Ev hanımlarına emeklilik konusunda önemli düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor. Devletin prim desteği ile birlikte ev hanımlarının erken emekli olma imkanları değerlendirilecek.

Yeni Evlenenlere Kredi Desteği: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi planlanıyor. Bu kredi miktarının enflasyon oranında güncellenmesi düşünülüyor.

Bağ-Kur ve SSK Prim Eşitlemesi: Torba yasada, Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi yapılması bekleniyor. Bu düzenleme ile esnafın prim borçları düşürülerek erken emeklilik imkanı sağlanacak.