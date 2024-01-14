2. torba yasa için takvim belli oldu! Noktası virgülüne maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D’li taşerona kadro, ehliyet affı...

Torba Yasada Beklenen Madde ve Değişiklikler:
Taşerona Kadro: Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro düzenlemesi yapılması bekleniyor.
3600 Ek Gösterge: Torba yasada, özellikle memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer alması bekleniyor.
Ev Hanımlarına Emeklilik: Ev hanımlarına emeklilik konusunda önemli düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor. Devletin prim desteği ile birlikte ev hanımlarının erken emekli olma imkanları değerlendirilecek.
Yeni Evlenenlere Kredi Desteği: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi planlanıyor. Bu kredi miktarının enflasyon oranında güncellenmesi düşünülüyor.
Bağ-Kur ve SSK Prim Eşitlemesi: Torba yasada, Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi yapılması bekleniyor. Bu düzenleme ile esnafın prim borçları düşürülerek erken emeklilik imkanı sağlanacak.
Torba yasa görüşmeleri, birçok önemli konuyu içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmekte. İlgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi, birçok kişiyi doğrudan etkileyecek ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısında değişikliklere neden olabilecektir. Gelişmeler, Meclis'in tatil sonrasındaki çalışmalarıyla birlikte netleşecektir.
EHLİYET AFFI GELECEK Mİ?
Henüz ehliyet affına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar netleşince haberimizde yer alacaktır.