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2. torba yasa için takvim belli oldu! Noktası virgülüne maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D'li taşerona kadro, ehliyet affı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2024 yılında görüşmeleri devam eden 84 maddelik torba yasa, birçok önemli konuyu içermesi nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği bir gündem maddesi haline geldi. Görüşmelerin başlangıcında ilk 46 madde onaylandı, ancak geriye kalan maddeler hala görüşülmekte. İşte, torba yasa ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 13:02 Güncelleme 14 Ocak 2024, 13:02
2. torba yasa için takvim belli oldu! Noktası virgülüne maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D’li taşerona kadro, ehliyet affı...

2023 Kasım ayında başlanan ve ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa görüşmeleri, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. 86 maddeden oluşan torba kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. İşte, torba yasada neler var, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? sorularının cevabı...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yıl sonu tatilinin ardından başlaması beklenen torba yasa görüşmeleri, bir dizi önemli konuyu içermekte. Meclis, Çalışan Emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifini kabul ederek yeni yıla girdi. Ancak, torba yasa görüşmeleri hala devam etmekte ve birçok konuda düzenleme içermesi beklenmektedir.

Yeni Yıl Tatili ve Görüşmelerin Devamı:

TBMM, yılbaşı tatili nedeniyle bir ara verdiği çalışmalara, 16 Ocak tarihinde devam edecektir. Bu süre zarfında komisyonların çalışmaları önemli bir yer tutacak, torba yasa görüşmeleri de tatil sonrasında kaldığı yerden devam edecektir.

Torba Yasada Beklenen Madde ve Değişiklikler:

Taşerona Kadro: Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro düzenlemesi yapılması bekleniyor.

3600 Ek Gösterge: Torba yasada, özellikle memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer alması bekleniyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik: Ev hanımlarına emeklilik konusunda önemli düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor. Devletin prim desteği ile birlikte ev hanımlarının erken emekli olma imkanları değerlendirilecek.

Yeni Evlenenlere Kredi Desteği: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi planlanıyor. Bu kredi miktarının enflasyon oranında güncellenmesi düşünülüyor.

Bağ-Kur ve SSK Prim Eşitlemesi: Torba yasada, Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi yapılması bekleniyor. Bu düzenleme ile esnafın prim borçları düşürülerek erken emeklilik imkanı sağlanacak.

Torba yasa görüşmeleri, birçok önemli konuyu içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmekte. İlgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi, birçok kişiyi doğrudan etkileyecek ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısında değişikliklere neden olabilecektir. Gelişmeler, Meclis'in tatil sonrasındaki çalışmalarıyla birlikte netleşecektir.

EHLİYET AFFI GELECEK Mİ?

Henüz ehliyet affına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar netleşince haberimizde yer alacaktır.

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